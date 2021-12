La star de l’équipe brésilienne et du Paris Saint-Germain, Neymar Jr., aura une production Netflix dédiée à sa vie professionnelle et intime. Le Brésilien a révélé certains des aspects de son intimité qui seront révélés dans le documentaire, qui s’intitulera « Neymar : The perfect caos », ou « Neymar : The perfect chaos ».

Share