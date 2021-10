Neymar compare Verratti à Xavi et Iniesta

26/10/2021

Neymar Jr Ce fut l’une des pièces maîtresses de la conquête de la dernière Ligue des Champions du Futbol Club Barcelona. Dans une super modèle dans laquelle le Brésilien partageait un trident avec Messi et Suárez et dans lequel il y avait aussi quelques légendes de l’équipe catalane comme Xavi et Iniesta, considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs milieux de terrain de l’histoire du football. Précisément à propos de ses deux anciens coéquipiers du Barça, le Brésilien s’est exprimé dans une interview pour ‘La Reppublica’ où les a comparés, en terme de niveau, avec Verratti.

« Verratti est l’un des meilleurs milieux de terrain avec qui j’ai joué, avec Xavi et Iniesta »

Lorsque Neymar a été interrogé sur quels joueurs sont ceux qui l’ont le plus surpris au PSG, l’ancien Blaugrana a répondu qu’ils étaient Mbappé et Verratti (Ce dernier qui était très proche de signer pour Barcelone, et en a d’ailleurs profité pour comparer l’Italien avec Iniesta et Xavi: « Deux d’entre eux (parmi ceux qui l’ont impressionné), ont été Mbappé et Verratti. Kylian est jeune, rapide et est un grand joueur. Verratti Je savais que c’était un excellent joueur, mais je ne savais pas qu’il était aussi spectaculaire. Il est l’un des meilleurs milieux de terrain avec qui j’ai joué, avec Xavi et Iniesta » étaient les mots utilisés par le Brésilien pour comparer les trois footballeurs.

Neymar, heureux de partager à nouveau un vestiaire avec Messi

En référence à un autre ancien joueur du Futbol Club Barcelona, Léo Messi, et que était encore plus essentiel pour atteindre non seulement sur la Ligue des Champions 2015 mais aussi sur les derniers titres de l’équipe catalane, il voulait aussi parler Neymar Jr, profitant du fait qu’ils partagent actuellement un vestiaire au Paris Saint-Germain. À propos de l’Argentin, l’attaquant brésilien a commenté : « Je suis très heureux d’avoir Messi au PSG. Il n’est pas seulement une idole, mais aussi un as, un génie et un ami. Lorsque vous avez des amis à vos côtés, la journée est plus calme et plus détendue. Avec chance, nous allons écrire l’histoire comme nous l’avons fait à Barcelone« , a affirmé.

Son idole en dehors du monde du football

Enfin, l’attaquant de l’équipe brésilienne et du PSG, a également été interrogé sur une idole en dehors du football, à laquelle Neymar a répondu : « En dehors du football, mon idole est michael jordan« . Cela a été déclaré dans la finale de la Red Bull Neymar Jr’s Five à Paris, un tournoi de football qui oppose cinq joueurs contre cinq sans gardien et que l’ancien joueur de Barcelone lui-même a conçu, sur le modèle du football de rue au Brésil.