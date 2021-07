Neymar critique l’arbitre Tobar et le traite d’arrogant

in

07/06/2021

Le à 13h30 CEST

.

Neymar a qualifié ce lundi d'”arrogant” l’arbitre chilien Roberto Tobar, hôte du match de demi-finale de la Copa América que le Brésil a battu le Pérou 1-0 à Rio de Janeiro, et a indiqué qu’il préférait l’équipe argentine en finale, le 10 juillet au stade Maracanã.

“Je veux l’Argentine parce que j’ai beaucoup d’amis là-bas et je veux les affronter et que le Brésil gagne”, a-t-il déclaré. Neymar après la victoire sur le Pérou avec une passe décisive de sa part.

Neymar partagé un dressing avec Lionel Messi à Barcelone et maintenant il le fait avec Ange Di Maria Oui Léandro Paredes au Paris Saint Germain.

L’autre finaliste de la 47e édition du tournoi sera connu ce mardi à l’issue du match à Brasilia entre l’Albiceleste et l’équipe colombienne.

Le seul but du match disputé au stade Nilton Santos, à Rio de Janeiro, a été marqué Lucas Paqueta dans un premier temps grâce à votre aide.

“Paquet C’est un grand joueur et il a grandi à chaque match. Il a fait une super saison avec son club (Lyon) et c’est un joueur très important pour l’équipe brésilienne”, a-t-il salué. Neymar.

L’attaquant a reproché à l’arbitre du match, dont l’équipe péruvienne s’est plaint de ne pas lui avoir accordé de penalty. Cette décision n’a pas non plus été soumise à l’examen du VAR et le mécontentement a augmenté dans le pays andin.

“C’est un arbitre très arrogant. Son apparence. C’est irrespectueux. Il peut faire des erreurs ou bien faire les choses, cela fait partie du jeu, mais il ne peut pas être un arbitre de demi-finale de la Copa América”, a-t-il souligné. Neymar en référence au chilien Tobar.