Neymar défend sa vie privée et dit savoir prendre soin de lui

29/10/2021

Le à 04:41 CEST

. / São Paulo

L’attaquant brésilien Neymar, joueur du Paris Saint-Germain français, a assuré qu’il ne sort que fête quand il peut et n’a pas d’engagements sportifs le lendemain, et a demandé à être jugé uniquement sur ses performances sur le terrain. « Je parle de respect parce que les gens disent : ‘Ah, Neymar ne prend pas soin de lui, Neymar c’est ça, Neymar c’est ça’. Comment peut-on être 12 ans au sommet sans prendre soin de lui ? Personne ne comprend ça. » a déclaré l’attaquant dans une interview à la chaîne ‘YouTube’ Fui Clear diffusée ce jeudi. « Je sais prendre soin de moi, j’ai un kinésithérapeute et un préparateur physique avec moi pendant pratiquement 24h, pour quoi faire ? Pas du tout ? », a-t-il ironisé.

La star de Canarinha s’est plainte que chaque fois qu’ils le voient à une fête et rencontrent quelqu’un de « très célèbre », ils disent qu’il est « un fêtard » et qu’il ne peut pas sortir en raison de son statut de footballeur d’élite, ce qu’il a rejeté à plat. « Je sors quand je peux. Je sors quand c’est possible, quand je sais que je ne m’entraînerai pas le lendemain. Je n’arrêterai rien de faire. (…) Quel est le problème ? » « Tu dois me faire payer pour ce que je fais sur le terrain, je vous permets d’en parler là, mais ce que je fais dehors… », a-t-il complété, s’adressant à ses détracteurs, qui en ce début de saison l’ont accusé d’être en piteux état.

D’un autre côté, Neymar a déclaré que sur le terrain, il voulait « gagner de quelque manière que ce soit », bien qu’il ait admis qu’il faisait des erreurs. « J’avais bien plus tort, si je pouvais changer certaines choses, évidemment je prendrais d’autres attitudes. Mais la maturité arrive, ça ne veut pas dire qu’avec 30 ans c’est pratiquement parfait, mature », a-t-il déclaré. Il s’est également dit « bien » et « heureux » dans l’équipe parisienne : « On a une super équipe et on peut aller très loin ». Cependant, il a souligné la nécessité de « jouer ensemble » et de « s’efforcer les uns des autres » car sinon les attentes générées avec une équipe qui compte d’autres grandes stars sur la scène mondiale telles que le Français Kylian Mbappé et l’Argentin Lionel Messi. « Nous apprenons à nous connaître de mieux en mieux et nous avons tout pour faire une belle saison et remporter des titres », a-t-il déclaré.

Vinicius et Rodrygo

De plus, il a estimé que ses compatriotes Vinícius Júnior et Rodrygo Goes, tous deux footballeurs du Real Madrid, ont de la place pour « grandir beaucoup plus ». « Nous avons maintenant de nouveaux jeunes dans l’équipe nationale, comme Vinícius et Rodrygo, qui sont deux joueurs qui peuvent grandir beaucoup plus encore », a déclaré l’attaquant du Paris Saint-Germain dans l’interview. Neymar a cité les deux jeunes ailiers, qui se sont installés dans le onze de départ de l’équipe merengue en ce début de saison, comme exemple que « le Brésil est un pays qui génère beaucoup de bons joueurs. » Sur les comparaisons entre la génération actuelle, critiquée pour son manque de créativité et de fantaisie en équipe nationale, et d’autres précédentes plus performantes, Neymar a déclaré que « le football a beaucoup changé » et qu’aujourd’hui « les joueurs ont profils différents. « » Nous avons de bons joueurs qui sont » meilleurs » en Europe, mais ils ont un profil différent de celui que nous avions dans le passé. Cela ne peut pas être comparé, bien que le football soit fait de comparaisons « , a-t-il déploré. » Si vous jouez magnifiquement et que vous perdez, ils vous demanderont la victoire. Si vous jouez bien et gagnez avec les bases, le staff vous demande de bien jouer. Il n’est pas possible de plaire à tout le monde », a-t-il complété.

Concernant la Coupe du monde 2022 au Qatar, Neymar a déclaré que le Brésil « a une bonne équipe et un bon entraîneur » (Tite) et que le groupe se prépare « de plus en plus ». « Je pense que ce sera une Coupe à surprendre, nous savons à quel point il est difficile d’en gagner une. C’est mon plus grand rêve », a déclaré le numéro 10. Le Brésil est à un pas de clôturer son classement mathématique pour Qatar 2022, car c’est le leader exceptionnel des tours de qualification.Les Sud-Américains avec 31 points en 11 matchs joués, quinze de plus que la Colombie, qui occupe la quatrième position, dernière place d’accès direct pour la Coupe du monde.