Neymar dit que la finale contre l’Argentine est celle qu’il a toujours rêvé de jouer

09/07/2021 à 06:08 CEST

. / Rio de Janeiro

le brésilien Neymar a affirmé ce jeudi que le match de ce samedi contre Argentine à Rio de Janeiro, pour définir le titre de la Copa América, est la finale qu’il a toujours rêvé de jouer. “C’était la finale que j’ai toujours rêvé de jouer. La finale que tous ceux qui aiment le football attendent d’une Copa América. Un Brésil-Argentine, un classique de plusieurs années pour que les deux équipes soient grandes”, a déclaré Neymar dans une vidéo publiée par la Confédération brésilienne de football (CBF) après l’entraînement. “C’est pour tous les titres qu’ils ont déjà remportés, pour tous ceux qui sont déjà passés par les équipes nationales, pour ceux qui existent aujourd’hui. Pour moi, c’est un honneur de faire partie de cette équipe de joueurs brésiliens. Il est évident que l’envie de gagner est immense”, a-t-il souligné.

Neymar a rappelé que lors de la finale de la dernière Copa América, que le Brésil a conquise en 2019 contre le Pérou au stade Maracana, il a dû regarder le match depuis les tribunes car il avait été séparé pour cause de blessure avant de commencer le tournoi. “J’ai beaucoup souffert, j’étais très fort. Ce n’est qu’en même temps que je savais que j’aurais pu être là sur le terrain et, malheureusement, à cause d’une blessure, j’ai été exclu. C’est ma première finale de Copa América et je suis aller à tout pour remporter ce titre. », a-t-il manifesté.

Il a également souligné l’amitié avec la star argentine Lionel Messi, avec qui il partageait une loge à Barcelone. “Je l’ai toujours dit. C’est le meilleur joueur que j’aie jamais vu jouer. C’est un grand ami, seulement maintenant nous sommes en finale et nous sommes rivaux. Je veux gagner ce titre, car il est aussi le premier. Je sais qu’il s’est beaucoup battu pour un titre avec l’Argentine. Si je n’étais pas et n’étais pas le Brésil, j’ai toujours été un fan de l’Argentine », a déclaré Neymar.

Avant les déclarations, l’attaquant du Paris Saint Germain français avait publié sur les réseaux sociaux des critiques contre les Brésiliens qui feront force en faveur de l’Argentine. “Je suis brésilien avec beaucoup de fierté et beaucoup d’amour. Je ne l’ai jamais fait ni ne le forcerai contre le Brésil, même s’il joue un sport, un concours de beauté ou un Oscar. Si le Brésil est là, je suis le Brésil. Je vais le respecter, mais laissez-le partir pour le c…”, a écrit l’attaquant.

L’ailier Danilo, l’attelage Éverton Cebolinha et le créateur Lucas Paquetá, entre autres, ont également fait des déclarations à la chaîne de télévision CBF dans lesquelles ils ont souligné le “match historique” de la Canarinha contre l’Argentine et le pouvoir d’avoir Neymar dans cette finale. “Jouer avec Neymar me procure également une grande tranquillité d’esprit”, a déclaré Lucas Paquetá, qui, avec des buts et des performances exceptionnelles jusqu’à présent en Copa América, s’est fait une place à la tête de l’équipe brésilienne.