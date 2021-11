Neymar, encore blessé !

Selon l’Équipe, Neymar est blessé et ne jouera pas ce samedi avec le PSG face à Nantes. Mais la mauvaise nouvelle pour les Parisiens va plus loin. Toujours selon les informations, Le Brésilien est même une question sérieuse pour le match capital à l’Etihad Stadium contre Manchester City en Ligue des champions. Parisiens et Mancuniens jouent pour la première place du groupe.

Les ennuis de Neymar sont loin d’être une nouvelle. Le ’10’ du groupe capital déjà il avait été exclu du dernier duel avec votre sélection, dans le match entre le Brésil et l’Argentine dans le Superclassic du football sud-américain. Ainsi, le Brésilien n’a pas joué en raison de quelques désagréments mineurs qui, oui, auraient maintenant été confirmés.

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

L’information de l’Équipe précise que Neymar est touché par le ravisseur et que son évolution marquera s’il atteint ou non le duel des Champions, marqué en rouge sur le calendrier du PSG. Il serait exclu, oui ou oui, de jouer contre Nantes en Ligue 1.