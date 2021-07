Neymar envoie un message à Lionel Messi après la victoire de l’Argentine en Copa America .

Neymar et Lionel Messi ont partagé un moment après la victoire de l’Argentine en finale de la Copa America (.)

Neymar a rendu hommage à Lionel Messi après que l’Argentine a battu le Brésil pour remporter la Copa America.

Messi a finalement mis fin à son attente de remporter un trophée pour son pays alors que le but d’Angel Di Maria en première mi-temps a scellé la victoire 1-0 de l’Argentine au Maracana.

Neymar, quant à lui, a été critiqué après le coup de sifflet à temps plein alors qu’il semblait être de bonne humeur lors d’une conversation avec son ancien coéquipier de Barcelone.

Mais Neymar insiste sur le fait qu’il est “blessé” après la défaite du Brésil et est catégorique sur le fait qu’il “déteste” perdre.

Mais l’attaquant du Paris Saint-Germain a également envoyé un message spécial à Messi, qui prétend être le meilleur joueur de l’histoire récente.

“Perdre me fait mal, ça me fait mal… c’est quelque chose avec lequel je n’ai toujours pas appris à vivre”, a écrit Neymar sur Instagram.

Neymar a salué Lionel Messi comme le « meilleur de l’histoire » (Crédits : AP)

“Hier, quand j’ai perdu, je suis allé faire un câlin au plus grand et au meilleur de l’histoire que j’ai vu jouer.

‘Mon ami et frère MESSI, j’étais triste et je lui ai dit ‘fils de pute, tu m’as battu’.

«Je suis très triste d’avoir perdu. Mais ce mec est génial !

Lionel Messi a finalement remporté un trophée avec l’Argentine (.)

“J’ai un grand respect pour ce qu’il a fait pour le football et surtout pour moi.

‘JE DÉTESTE PERDRE !!!! Mais profite bien de ton titre, le football t’attendait pour ce moment !

‘FÉLICITATIONS FRÈRE.’

