Neymar envoie un message émouvant à Messi après la finale de la Copa America

Neymar avait un message pour l’ancien coéquipier de Barcelone Lionel Messi après que son équipe du Brésil ait été battue 1-0 par l’Argentine en finale de la Copa America.

La star du PSG a été laissée en larmes par la défaite, mais a tout de même réussi à se rendre aux célébrations argentines et à profiter d’une étreinte chaleureuse avec Messi.

Les deux joueurs ont également été aperçus en train de discuter dans le tunnel plus tard avec Leandro Paredes, et Neymar a dit à son ancien coéquipier de profiter de la célèbre victoire.

« Perdre me fait mal, ça me fait mal… c’est quelque chose avec lequel je n’ai pas encore appris à vivre. Hier, quand j’ai perdu, je suis allé faire un câlin au plus grand et au meilleur de l’histoire que j’ai vu jouer. Mon ami et frère Messi, je suis devenu triste et je lui ai dit ‘putain, tu me bats’, je suis trop triste d’avoir perdu. Mais ce mec est de la merde ! J’ai beaucoup de respect pour ce qu’il a fait pour le football et surtout pour moi. DÉTESTE DE PERDRE !!! Mais profitez bien de votre titre, le football vous attendait en ce moment ! FÉLICITATIONS FRÈRE HDP.

La défaite signifie que c’est la triste fin d’une curieuse saison pour Neymar qui était à nouveau fortement lié à un retour à Barcelone avant de signer une prolongation de contrat avec le PSG.

L’équipe de Ligue 1 a connu une campagne difficile et a étonnamment raté le titre de champion de France. Le PSG a également été battu en demi-finale de la Ligue des champions par Manchester City et a dû regarder l’ancien patron Thomas Tuchel soulever la Coupe d’Europe avec Chelsea.