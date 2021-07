in

Neymar érigé en leader du Brésil lors d’une Copa América dans laquelle ils ont terminé deuxièmes. Sur le continent, ils étaient l’un des favoris pour le titre et la deuxième position n’est pas suffisante pour de nombreux fans du pays, qui attendaient plus de l’un des meilleurs joueurs du monde. Dans la sélection, ils recherchent déjà les coupables de ce nouvel “échec” en équipe nationale. Et le joueur du PSG est l’un des premiers cités.

Un exemple en est l’ancien footballeur brésilien Luís Müller, vainqueur de la Coupe du monde en 94, qui a reproché au joueur du Paris Saint Germain de ne pas avoir de trophée individuel à son palmarès : “Neymar est surfait. Il ne vaut pas tout l’argent que le PSG a payé pour lui car il n’a jamais remporté de Ballon d’Or”, expliqué.

Au lieu de cela, il a mis en évidence les deux footballeurs les plus en vue des deux dernières décennies : « Les grands se comptent sur les doigts d’une main. Cristiano et Messi sont géniaux parce qu’ils l’ont montré sur le terrain. Neymar est plus valorisé en dehors du terrain que sur le terrain.”

Il a également placé deux footballeurs devant le Brésilien avec qui il a partagé la Coupe du monde et qu’il considérait comme le meilleur ces dernières années : “Ronaldo venait de débuter, c’était un enfant à la Coupe du monde 1994, donc Si je devais choisir l’attaquant le plus complet du Brésil, je dirais que Careca. Très fort, c’était un véritable as”, a-t-il terminé.