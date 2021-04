“Neymar et Mbappé ne devraient pas jouer dans une ligue aussi mauvaise que la française”

14/04/2021

Activé à 20:42 CEST

Alberto Teruel

Le Bayern et le PSG nous ont offert l’une des séries éliminatoires les plus excitantes de ces derniers temps. Avec un résultat cumulé de 3-3, les deux équipes ont tout donné sur le terrain, mais les Bavarois ont payé cher leurs erreurs au match aller et ne sont pas passés au tour suivant. La légende de Liverpool Jamie Carragher a apprécié les performances de Neymar et Mbappé, c’est pourquoi il a frappé durement la Ligue 1.

Bien que ne doutant pas de la qualité du PSG, qui ces dernières années s’est avéré être l’une des équipes les plus redoutables du Vieux Continent, Carragher ne croit pas que la Ligue 1 soit à la hauteur des stars de l’équipe parisienne. “Je n’aime pas voir Neymar en Ligue 1. Les joueurs qui ont la qualité de Mbappé ou Neymar ne devraient pas jouer pour le Paris Saint-Germain. Je suis désolé pour les fans du PSG, mais ils ne devraient pas jouer en Ligue 1, c’est une ligue mauvaise et moyenne“.

Carragher, avec des années d’expérience dans le Premier ministre derrière lui, a continué à charger contre le championnat de France lors de ses déclarations. “Les meilleurs joueurs ne jouent pas en France. Neymar et Mbappé ne sont là que pour l’argent. Personne ne peut me dire que la Ligue 1 est une ligue de premier niveau& rdquor;. condamné la légende rouge.

Le doublé exquis de Mbappé face au Bayern: c’est ainsi que les Français ont forgé la victoire du PSG | MEDIAPRO

Neymar et Mbappé, statut de superstar

Sans aller évaluer l’avis de Carragher sur la Ligue 1La vérité est que Neymar et Mbappé prouvent depuis des années qu’ils sont deux des meilleurs joueurs de la planète. Au match aller, les buts de l’attaquant français ont détruit le Bayern, tandis qu’au match retour, l’ailier brésilien a brillé de sa propre lumière. Les deux se sont démarqués tout au long de la cravate.

Le cas de Neymar génère des émotions contradictoires. Sa qualité de football est indéniable, techniquement il est le meilleur de la planète et il apparaît toujours dans les moments importants, mais sa vie chaotique en dehors du sport fait du Brésilien un joueur sur lequel vous ne pourrez guère compter tout au long de la saison. Cette année, il n’a disputé que 22 matchs toutes compétitions confondues, au cours desquels il a marqué 13 buts et distribué 8 passes décisives.

Kylian Mbappé n’est pas aussi exquis que son partenaire, mais il offre une cohérence qui manque à Neymar. De plus, l’attaquant français apporte une vitesse diabolique, génère un sentiment de danger constant, et a été décisif dans la phase à élimination directe de la Ligue des champions -6 buts en 4 matchs. Cette saison, il a disputé 40 matchs, au cours desquels il a marqué 33 buts et distribué 10 passes décisives.