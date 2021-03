Neymar et Mbappé sont, de loin, les mieux payés de France

19/03/2021 à 10:23 CET

Neymar et Mbappé, dans cet ordre, sont les footballeurs les mieux payés de France, dans la liste publiée ce vendredi par L’Équipe, dans laquelle les joueurs du Paris Saint Germain (PSG) prennent les onze premières places. Selon les estimations du journal sportif, le salaire mensuel brut de Neymar est de 3 060 000 euros, hors bonus.

Le salaire du Brésilien est pratiquement 50% supérieur à celui de l’autre grande star du PSG, l’international français Mbappé, qui gagne 2.098.000 euros par mois. Vient ensuite le Brésilien Marquinhos avec 1 200 000 euros; l’Italien Marco Verratti avec 1 200 000, l’Argentin Ángel Di María avec 1 100 000, le Costaricien Keylor Navas avec 1 000 000.

Ils sont suivis par l’Argentin Mauro Icardi avec 800 000, l’Argentin Leandro Paredes avec 750 000, l’Espagnol Juan Bernat avec 700 000, le Français Presnel Kimpembe avec 670 000 et l’Espagnol Ander Herrera avec 650 000. Le footballeur le mieux payé du football français qui n’appartient pas au club de la capitale est le Français Wissam Ben Yeder, de Monaco, qui reçoit 650000 euros par mois et juste derrière lui se trouve un autre du même club, l’Espagnol Cesc Fábregas avec 600000.

À partir de là, plus de footballeurs du PSG réapparaissent, occupant 16 des 20 premières places au total. L’Allemand Draxler est dans le quatorzième avec 600.000 euros et le Sénégalais Idrissa Gueye dans le quinzième, avec 500.000 euros. Comment pourrait-il en être autrement, le salaire moyen des membres de l’équipe parisienne est de loin le plus élevé, avec 800 000 euros par mois. Pratiquement quatre fois le second, qui est l’Olympique de Marseille avec 202 000 euros en moyenne.

De là viennent Monaco avec 185 000 euros, Lyon avec 145 000, Rennes avec 130 000 et Nice et Lille avec 110 000 chacun. L’Équipe anticipe une réduction drastique des dépenses salariales des clubs français en raison de pertes importantes qu’ils souffriront cette saison et les incertitudes à l’avenir, notamment en ce qui concerne les droits télévisuels.