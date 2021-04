Neymar, expulsé pour sa énième crise de colère

04/03/2021

À 19:13 CEST

Dans le match très important qui a affronté Lille, Neymar Jr a été expulsé dans la dernière minute du temps réglementaire pour tomber dans le jeu de l’adversaire, qui par conséquent a également vu le carton rouge. Ils en avaient tous les deux déjà un jaune. Les deux équipes étaient à égalité en tête du classement de Ligue 1, mais l’équipe parisienne a été définitivement surclassée par les visiteurs qui ont pris les devants avec le seul but du match à la 20e minute de Jonathan David.

Neymar est monté dans le groupe lorsque, après avoir reçu une faute, le rival a tenté de retenir le ballon pour perdre du temps. La pièce est sortie. Le Brésilien a perdu son sang-froid et tente de reprendre le match rapidement, en raison de la précipitation qu’il tentait de marquer le but d’égalisation, a donné quelques « légers » coups au rival, assez pour voir le jaune et devoir se retirer expulsé du terrain.

Pendant quelques instants, le ‘combat’ a duré sur le terrain, puisque, une fois expulsé, Djalo, de Lille, a également demandé des explications à l’arbitre du match.