Neymar Jr. a perdu le ballon trente fois !

11/10/2021 à 08h00 CEST

Pour un joueur professionnel, perdre trente balles au cours d’un match est inacceptable à tout point de vue. Eh bien, c’est ce qui est arrivé à Neymar Jr. ce dimanche au stade métropolitain de Barranquilla, dans le match Colombie-Brésil (0-0), qualificatif pour Qatar 2022, au cours duquel la Seleçao a brisé sa séquence de neuf victoires consécutives.

C’est une somme et continue de Neymar, qui a débuté la saison de la pire des manières, aussi bien au PSG qu’en Seleçao. Et, match par match, il se confirme, chiffres en main, qu’il joue excentré et qu’il est loin des performances qu’aurait à offrir un joueur de sa qualité.

Les 30 balles perdues rendent explicite son manque de finesse, tant dans les passes que dans la création de supériorité dans le jeu en un contre un, ce qui est sans aucun doute l’un de ses points forts. A cela, il faut prendre en compte, son apport offensif quasi nul, qui s’est limité à un tir au but en 90 minutes de jeu. Performances vraiment médiocres.

Il est vrai qu’il aurait pu rattraper sa performance si l’une de ses passes décisives, comme celles qu’il a données à Lucas Paqueta déjà Fred en première mi-temps, ils se seraient soldés par un but. Neymar Jr Il a même été le joueur le plus remarquable de la première mi-temps, ce qui montre que l’équipe entraînée par Tite Il ne s’agit pas non plus de lancer collectivement des fusées.

À égalité ce dimanche, à # SeleçaoBrasileira chegou ans 28 points à Eliminatórias et suit en leadership. Cinquième élément plus le Brésil sur le terrain, hein? Photos : Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/KzUGCWYqyh – CBF Futebol (@CBF_Futebol) 10 octobre 2021

L’entraîneur brésilien, en conférence de presse après le choc, a dû défendre bec et ongles sa star : « Neymar a bien joué dans un contexte dans lequel il était très bien noté, avec parfois des doubles notes, notre équipe l’a aussi fait à un bon niveau, je pense qu’on a eu une participation collective pertinente », un point. Pour Tite le principal problème concernant votre 10 est que « Peut-être que l’attente a été créée qu’il fait des pièces exceptionnelles tout le temps et que, à tout moment, fait la différence ».

Selon l’entraîneur gaucho, le 10 du PSG est « un joueur exceptionnel, car il fait des jeux exceptionnels et pas systématiquement » et a remarqué que « Il s’agit d’un footballeur différent et nous connaissons cette condition. »

INTERROGÉ À PARIS

Ney ne cède ni avec sa sélection ni avec le PSG, où il a connu le pire début de sa scène européenne depuis son arrivée au Barça à l’été 2013. Sur les sept matchs qu’il a disputés cette saison sous les ordres de Mauricio Pochettino Il n’a ajouté qu’un but et a délivré deux passes décisives. Autrement dit, il n’a participé de manière décisive qu’à trois des 25 buts inscrits par l’équipe Paris-Qatari (une incidence qui se réduit à 12%).

Avec le Brésil, il a disputé trois matchs complets de qualification pour la Coupe du monde au cours desquels il a marqué un but et fourni une passe décisive. tous se sont concentrés sur la victoire 2-0 sur le Pérou. Contre le Chili (0-1) et maintenant la Colombie (0-0) a fait blanc. Lors de l’appel précédent, la presse de son pays l’accusait d’être en surpoids, en raison de son mode de vie désordonné.

Neymar, que ce dimanche a dépassé Pelé Avec 114 sélections avec Canarinha, il revient sur le devant de la scène jeudi face à l’Uruguay, dans un classique qui se jouera sous le climat amazonien de Manaus. D’ici là, il sera, une fois de plus, dans l’œil du cyclone.