Neymar Jr. entrera-t-il en guerre contre le PSG pour aller aux JO ?

15/06/2021

Le à 16:07 CEST

La première crise post-innovation entre Neymar Jr. et le PSG prend forme. La CBF a déjà reçu un non catégorique du club qatari-français lorsqu’il a demandé l’autorisation d’avoir Marquinhos Oui Neymar Jr. pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Et le crack, qui n’est pas satisfait de la décision de son club, comprend que la question est loin d’être réglée.

Celui qui a la victoire est le PSG, car le tournoi olympique de football n’est pas inclus dans le calendrier de la FIFA et les joueurs ont nécessairement besoin de l’approbation des clubs respectifs. Le pacte conclu par le PSG et le joueur définissait que le 10 Brésilien ne participerait pas à la Copa América. Il profiterait de quelques jours de congé pour rejoindre l’équipe olympique et affronter les Jeux de Tokyo. Cependant, tout s’est effondré lorsque la CBF, avec le soutien du gouvernement d’extrême droite de Jair Bolsonaro, est venu au secours de la Conmebol et a emmené l’organisation de la Copa América au Brésil.

Et, en tant qu’hôte, Tite a dû changer de plan pour envoyer une équipe B au tournoi continental, et a fait appel à toute l’artillerie lourde. Neymar Jr., aligné politiquement sur Bolsonaro, s’est retrouvé dans une impasse. En fait, l’une des raisons de la colère des joueurs de la Seleçao était de devoir affronter le tournoi continental avec pression, après l’avoir remporté en 2019. Ils ont préféré partir en vacances, évitant l’usure, qu’ils considéraient inutile, à un an et demi de Qatar.2022.

Et maintenant, que va faire Neymar avec le PSG ? Son objectif de remporter sa troisième médaille olympique a été ruiné, après l’argent à Londres 2012 et l’or historique (le premier pour les Brésiliens) lors de la formidable finale du Maracana à Rio 2016. Le 10e du PSG n’a pas de Coupe du monde, ce qui différencie les éternels en Brésil (à l’exception très honorable d’un mythe comme Zico, et un gros like Socrate), mais se contente de magnifier les mérites d’un tournoi U-23.

Marquinhos, qui est le capitaine du PSG, respectera sans conteste la décision de son club, mais Ney n’a pas dit le dernier mot : forcera ce qu’il faut pour arriver à ses fins.