“Neymar Jr. est à son poids idéal”

09/05/2021 à 00h25 CEST

La Seleçao a serré les rangs autour de Neymar Jr. quelques heures avant d’affronter l’Argentine (ce dimanche à 21h00 CEST), à Sao Paulo, lors d’un match de qualification pour Qatar 2022. Le crack, qui a réalisé une prestation très discrète contre le Chili, a été durement critiqué dans son pays où il est accusé d’être en surpoids pour provoquer de ses excès durant l’été.

La présence du préparateur physique du Brésil, Fabien Mahseredjian, Lors de la conférence de presse virtuelle avant le superclassique sud-américain, il a clairement indiqué que l’objectif du staff technique de Canarinha était de couper court au débat. “Neymar s’est pesé aujourd’hui et se situe dans son poids idéal, à tel point qu’on a pu voir sur les réseaux sociaux les photographies sur lesquelles il montre son ventre en tablette de chocolat. Neymar lui-même a voulu montrer dans quel état il se trouvait”, a expliqué le préparateur.

Le message à lancer était clair et a été réitéré : “Neymar n’est pas au-dessus de son poids”, répété Mahseredjian, qui voulait axer la discussion strictement en termes de fitness.

“Neymar a fait la pré-saison avec son équipe et, après cette période, il n’a joué que 64 minutes avec le PSG. C’est un temps très court pour pouvoir exiger sa meilleure performance et la tendance est qu’il évolue et cela peut déjà être vu même quand il est avec nous ici dans la Seleçao “déclara le préparateur.

Alors que l’opinion publique brésilienne exige que Neymar ne joue pas contre l’Argentine, Fabien Mahseredjian va dans la direction opposée et demande de la patience: “il faut donner du temps au temps car la préparation sportive demande justement du temps pour voir les effets physiologiques produits par l’entraînement, ce n’est pas comme un anti-inflammatoire, on le prend et la douleur passe”, conclu.