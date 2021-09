Neymar Jr. explose : "ils me manquent de respect"

Brasl a battu le Pérou 2-0, lors d’un match de qualification pour Qatar 2022, avec un but et une passe décisive de Neymar Jr. La Seleçao a prolongé sa séquence de victoires consécutives à huit en huit matchs. Ce fut une nuit de joie au Brésil jusqu’à ce que le “10” du PSG se rende au Rede Globo au pied du terrain et tire à gauche et à droite.

“Je ne sais plus ce que je dois faire pour que les gens me respectent, c’est devenu quelque chose de normal qui existe depuis longtemps… ce sont des journalistes, des commentateurs et autres. Parfois, je n’aime même pas donner plus d’interviews , mais je pense qu’un moment important est venu pour moi de comparaître parce que je souffre de toutes sortes de manque de respect “Dit l’ex-Blaugrana, visiblement agacé.

Neymar a été très critiqué après sa discrète prestation lors de la victoire contre le Chili (0-1) dans ce qui était son premier match complet cette saison. L’opinion publique brésilienne a pointé le surpoids du 10 comme principale raison de sa mauvaise performance et les voix qui ont demandé son remplacement dans le superclassique contre l’Argentine se sont multipliées.

Neymar a de nouveau montré son ventre en célébrant son but contre le Pérou

| Lucas Figueiredo / CBF

Le crack a répondu en montrant son ventre et ses pectoraux après la dernière séance d’entraînement avant d’affronter l’Albiceleste de Léo Messi. Le débat sur son état de forme était pourtant passé au second plan après la pagaille monumentale due à la suspension du match contre l’Argentine. Et c’était le sien Neymar qui est revenu le récupérer avec ses déclarations inhabituelles après la victoire contre le Pérou.

Le craquement de la star du PSG a minimisé le fait d’avoir dépassé Zico déjà Romario en tant que meilleur buteur brésilien de la phase de qualification sud-américaine pour la Coupe du monde. Il y a déjà 12 buts marqués par Ney, que comme il s’en souvenait lui-même “si tout se passe bien, je finirai par avoir l’honneur de passer Pelé comme meilleur buteur”. O Rei a 77 buts tandis que Neymar en a déjà 69.