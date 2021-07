Neymar Jr., imparable en Copa América

in

07/03/2021

Le à 22:08 CEST

Tite, l’entraîneur brésilien, l’a déjà prévenu : & rdquor; Neymar m’a dit, quand je me sens bien physiquement et sur ma tête, les choses s’arrangent & rdquor;. Et c’est exactement ce qui se passe dans cette Copa América, où le 10 du PSG signe un tournoi majeur.

En quarts de finale, contre le Chili, Ney a une nouvelle fois été décisif dans un tuya-mía spectaculaire avec lequel Paquetá a marqué la finale 1-0 et scellé le passeport pour les demi-finales. Ce sont deux buts et trois passes décisives en quatre matchs (il s’est reposé lors du choc sans conséquence avec l’Équateur). À quoi il faut ajouter, son ascendance dans le jeu constructif et déterminant de Canarinha. À l’heure actuelle, il est imparable dans le contexte sud-américain.

Tactiquement, Tite l’a sorti du groupe pour lui donner une liberté de mouvement, dans une attaque où il a joué simultanément aux côtés de trois attaquants : Richarlison, Gabriel Jésus Oui Firmino (et quand est entré Gabigol). Avec un milieu de terrain d’arrivée, comme Paquet ou alors Everton Ribeiro, il améliore encore ses performances dans le jeu associatif.

La réalité indique que cette version du Neymar total en Copa América est capable de fabriquer et d’exécuter les jeux décisifs, déséquilibrant pour construire des triomphes.

Brésil-Pérou, la dernière finale désormais en version demi-finale

La Seleçao, qui a subi l’indicible pour éliminer un Chili combatif (1-0) en quarts de finale, dispose désormais d’une demi-finale bien plus abordable face à Blanquirroja, qui s’est débarrassé du Paraguay aux tirs au but après un spectaculaire 3-3 en 90 minutes environ de vertige.

Brésil-Pérou, lundi, est la réédition de la dernière finale du tournoi en 2019, avec un triomphe local (3-1). Dans la première phase, les hommes de Tite ont déjà battu le 4-0 de Gareca, un précédent qui montre l’écart de football entre les deux équipes. Pourtant, personne ne peut mépriser le mérite péruvien de se faufiler à nouveau dans le top quatre du continent, d’autant plus qu’il n’a pas Paul Guerrero, parfaitement remplacé par le ‘italien’ Gianluca Lapadula.