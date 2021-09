Neymar Jr. se défend contre le contrat macro

09/07/2021 à 08:00 CEST

Neymar Jr. ne s’est pas bien assis du tout, et son environnement professionnel, la publication, par Le monde, des valeurs soi-disant inscrites dans son premier contrat signé avec le PSG au cours de l’été tumultueux 2017. Aux 222 millions de sa clause de résiliation, s’est ajouté, selon le journal madrilène, un contrat de 267 millions de jetons et de bonus, si bien que le calcul de l’opération dépasserait les 489 millions d’euros.

Pour Neymar, et ses conseillers, le contrat qui a brisé le monde du football, dont ils ne reconnaissent pas sa véracité, est en réalité un partenariat réussi avec le PSG, et l’Emirat du Qatar, qui a permis au club français d’atteindre un niveau qu’il n’avait jamais atteint auparavant.

L’ancien blaugrana se sent le plus responsable d’avoir catapulté les revenus du club Qatar Sports Investments (QSI) et de les avoir hissés, en termes de présence médiatique mondiale, parmi les meilleurs de la planète. C’était l’un des objectifs que l’Emirat s’était donné depuis le contrôle du PSG en 2011 et qu’il n’avait atteint qu’en Ney a dit “oui” et est devenu le deuxième footballeur le mieux payé de la planète, derrière un Léo Messi puis un joueur de Barcelone.

LE SAUT DU PSG

Neymar estime que sa signature a été rentable d’un point de vue financier et générateur de revenus, un argument partagé dans les bureaux du club à Paris et à Doha. Et l’autofinancement s’était déjà produit dans ses deux clubs précédents : Santos, où il a quitté la carrière et l’a lancé vers la célébrité en conquérant les Libertadores et en le plaçant dans la Seleçao, et Barcelone, où il a conquis un triplé avec Luis Enrique, avec ses seuls Champions au palmarès, et la Coupe du Monde des Clubs entre autres trophées.

Les chiffres du cabinet de conseil Deloitte jouent en votre faveur. Avant que la pandémie n’explose et ne dynamise les finances des clubs européens, le PSG était deuxième mondial en chiffre d’affaires commercial et cinquième en chiffre d’affaires total.

L’investissement massif depuis 2011 de 1 300 millions d’euros en transferts, majoritairement en pétrodollars qatariens, a sans aucun doute aidé le PSG dans sa progression sportive. Cependant, le tremplin pour l’expansion du club est d’avoir eu un super extraordinaire et c’est la responsabilité de Neymar, dont son équipe personnelle dirigée par son père est profondément fière.

UNE EXTENSION DE L’EMIRAT DE CATAR

La relation entre Ney et la direction qatarie du club a connu des hauts et des bas. En 2019, c’était 20 millions d’euros, que le joueur était prêt à débourser de sa poche, pour retourner au Camp Nou. Ce lundi, Joan Laporta a expliqué dans une interview exclusive sur la chaîne Esports3 qu’il avait tenté de le faire signer cette année lorsqu’il est redevenu président du club, car le Brésilien “J’étais fou de venir“Au final, Neymar a renouvelé en mai jusqu’en 2025.

L’extension de sa relation contractuelle le confirme comme la pierre angulaire du projet qatari dans le football européen, dans une année où elle a fini par être portée Léo Messi et dans lequel il a conservé Mbappé, qui a entendu des chants de sirènes de Florentino Perez.

Les buts de l’Émirat seront accomplis et, sauf en cas d’événement imprévu sous forme de blessure, Neymar jouera la Coupe du monde au Qatar en 2022 en tant que joueur du PSG. Ainsi, il réalisera ce qu’il a toujours voulu depuis la signature du Brésilien

A Doha, ils sont bien conscients que si Neymar n’avait pas renouvelé, ils auraient difficilement pu convaincre Leo Messi d’aller à Paris, quand le Barça lui a dit qu’il n’avait pas la force financière pour payer sa note. L’influence de Ney Non seulement il a fonctionné comme un aimant médiatique et un générateur de ressources et de valeur ajoutée pour le club, mais il a également été un élément clé, à l’image du club lui-même. Leo Il a reconnu le jour de sa présentation, pour unir un duo qui a triomphé habillé en Blaugrana.