Neymar Jr. sort sur blessure en Argentine-Brésil !

15/11/2021 à 21:31 CET

La bombe a explosé lors de la dernière séance d’entraînement du Brésil avant le superclassique contre l’Argentine. Le CBF a indiqué dans un bref communiqué que Neymar Jr. Il a ressenti une gêne au niveau de la région abductrice de sa jambe gauche lors de la séance qu’il a tenue ce lundi matin au Palmeiras Training Center, dans la région ouest de Sao Paulo. Le ’10’ de la Seleçao reste dans son pays et ne se rendra pas à San Juan, où aura lieu demain le duel entre l’Albiceleste et Canarinha, correspondant aux éliminatoires sud-américains pour la Coupe du monde au Qatar.

Comme il n’y avait pas de bon moment pour faire des tests d’imagerie et découvrir quelle était l’étendue réelle de la blessure, L’équipe d’entraîneurs de la Seleçao, dirigée par Tite, a décidé d’annuler leur star, qui n’a plus pris l’avion pour le nord de l’Argentine.

C’est une perte très sensible pour la Seleçao, Il ne peut pas non plus compter sur Casemiro, qui a vu le jaune lors du match contre la Colombie, dans lequel le Brésil, avec sa victoire 1-0, a obtenu le classement mathématique pour aller au Qatar en 2022.

L’absence de Neymar Jr. sera remplacé ou par Gabriel Jésus, qui avait perdu la propriété aux mains du colchonoero Matheus Cunha, ou Vinicius Jr., qui a signé une bonne seconde mi-temps face aux caféiculteurs.

Avec Neymar KO, il n’y aura pas de duel avec son désormais partenaire du PSG, Leo Messi, qui a récupéré le titre avec l’Albiceleste, après avoir joué les dernières minutes lors de la victoire contre l’Uruguay (0-1). L’équipe de Lionel scaloni Il cherchera une nouvelle victoire ce mardi, qui le placera mathématiquement en Coupe du monde.