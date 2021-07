Neymar, la grande bataille pour le trône d’Amérique

07/07/2021

Le à 13:41 CEST

Neymar – Leo Messi, Brésil – Argentine, ce sera la finale rêvée pour tout spectateur de football. La rivalité légendaire entre les deux équipes, ainsi que les retrouvailles des deux superstars, grands amis et anciens coéquipiers du Barça, seront les attractions de la prochaine matinée de samedi à dimanche (2h00). Dans ce document, ils concourront pour être couronnés champions de la Copa América, ce qui, à son tour, serait le premier pour eux deux. Le tout dans un cadre idyllique, le stade Maracana.

Une finale de Copa América déchaîne toujours de grandes passions, ce n’est pas pour moins, mais celle-ci a encore plus de charme, plus de magie. Il existe de nombreux facteurs qui peuvent déséquilibrer l’équilibre, mais sans aucun doute, les plus puissants sont Messi et Neymar. Les deux équipes arrivent étant les plus fortes, l’une débutera en local, sans son public, mais en se sentant chez elle. L’enjeu est de revalider le titre obtenu en 2019. L’Argentine, en revanche, a entre les sourcils pour soulever à nouveau le trophée 28 ans plus tard, et Leo le veut.

3 fins et une destination

Trois finales de la Copa América sont celles que l’équipe argentine a atteint sous la direction de dix. Le capitaine de l’albiceleste s’est battu contre vents et marées pour, enfin, donner à ses compatriotes le titre convoité qui, à ce jour, “n’a pas été décerné”. C’est ton moment. A 34 ans et avec la possibilité plus que raisonnable que ce soit sa dernière tentative, Messi a une dernière balle, il veut le trône. C’est ton destin.

Des leaders incontestés

Leo est plus que décisif. Avec 4 buts et 5 passes décisives lors de ses 6 matchs, où il ne s’est pas encore reposé, il a participé à 9 des 11 buts de l’équipe argentine en championnat. Il est le cœur et l’âme de l’équipe, et il le montre à chaque fois qu’il se rend sur le terrain. Cette fois, vous ne pouvez pas y échapper.

De son côté, le Brésilien s’est reposé, et comme Messi, vient tirer les ficelles de son équipe. Protégée par ses coéquipiers, la star du PSG a marqué lors des deux premiers matchs, mais n’a plus revu de but par la suite. Il a entre-temps aidé Paquetá qui leur a donné accès à la finale, sa troisième. Neymar fait danser le Brésil au rythme de la samba, et comme toujours, il continue de se régaler avec ses dribbles impossibles sur l’herbe, cela ne manque jamais.

Un autre “titre” à contester

La star argentine est à un but d’égaler Pelé en tant que meilleur buteur d’une équipe sud-américaine. 77 sont ceux marqués par la légende brésilienne, qui a pu voir en quelques jours comment Messi arrache un autre record incroyable. Neymar n’est pas loin qui, malgré le fait qu’il n’a pas encore 30 ans et a, en principe, plusieurs années en charge de la “verdeamarela”, a marqué 68.

Presque 5 ans depuis son dernier duel

Cela semble incroyable, mais La dernière fois qu’ils se sont vus dans une confrontation directe entre les deux, ils partageaient encore un vestiaire au Barça. Cela fait 4 ans que Neymar est parti pour le PSG, et pendant cette période, ni dans les clubs ni dans les équipes nationales ils ne se sont affrontés. Cette saison, tout semblait indiquer qu’ils allaient enfin nous livrer une belle bataille, mais les blessures ont empêché le Brésilien de participer à la rencontre de Ligue des champions.

Cela dit, le 11 novembre 2016, lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde 2018, la ‘Canarinha’ a écrasé l’albiceleste dans un match qui s’est terminé 3-0 et où Neymar a marqué le troisième et dernier but du match. Messi s’en souvient, c’est sûr, et il fera tout ce qui est en son pouvoir pour que cela ne se reproduise plus.

L’Argentine et le Brésil se sont rencontrés plusieurs fois après cette occasion, avec Messi marquant le but vainqueur dans le dernier, mais dans les précédents, soit Neymar l’a perdu à cause d’une blessure, soit ils ont joué leur match pendant le temps que 10 n’ont pas voyagé avec son équipe.

Ils ont de l’admiration, du respect et de l’affection

Le plus grand désir de Leo est de gagner un grand tournoi avec son équipe, comme il l’a toujours affirmé. Pour ce faire, il devra affronter Neymar et ‘Canarinha’, qu’il a déjà battu à de nombreuses autres occasions. Il connaît parfaitement la difficulté de ce qui s’en vient dimanche prochain et, avec respect, il ne cesse de nommer son ami pour le démontrer : “Le Brésil avec Neymar va être très dur. On connaît son potentiel, de ce que Ney fait individuellement…“

Le Brésilien a fait de même après avoir battu le Pérou : “Je veux l’Argentine parce que j’ai beaucoup d’amis là-bas et je veux les affronter et que le Brésil gagne“.

Dimanche prochain, nous aurons un champion. Un nouvel occupant du trône sud-américain.