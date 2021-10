Neymar, l’empereur du Brésil

15/10/2021 à 13:15 CEST

L’attaquant du PSG Neymar a inscrit le premier but de la victoire 4-1 du Brésil sur l’Uruguay lors de la 12e journée de la phase de qualification sud-américaine pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.. Raphinha, à deux reprises, et Gabriel ont condamné une équipe uruguayenne qui chute des quatre premières places et ajoute deux douloureuses défaites contre l’Argentine et le Brésil.

Le Brésilien, qui forme un trident de luxe avec Kylian Mbappé et Leo Messi à Paris, Il était à nouveau le leader de son équipe et a revu la porte pour hisser ses records à 13 buts en éliminatoires de la Coupe du monde, le joueur qui a réalisé le plus dans l’histoire du Brésil.l. Zico et Romario ont signé 11 buts, suivis de Tostao, Ronaldo, Kaká et Luis Fabiano (11) ; Rivaldo (9) ; et Bebeto, Adriano et G. Jesús (7).

Plus de buts pour le Brésil lors des éliminatoires de la Coupe du monde : [13] NEYMAR (compte aujourd’hui)

[11] Zico et Romário

[10] Tostao, Ronaldo, Kaká et Luis Fabiano

[09] Rivaldo

[07] Bebeto, Adriano et Gabriel Jesús pic.twitter.com/eKtIo4gJlZ – MisterChip (Alexis) (@ 2010MisterChip) 15 octobre 2021

L’ancien joueur de Barcelone est l’un des joueurs les plus historiques de l’équipe du Brésil : il est le deuxième à marquer avec 70 buts, juste derrière Pelé (77), et devant d’autres personnalités importantes telles que Ronaldo (62), Romário (55) ou Zico (48). Il est également le cinquième joueur à avoir été international le plus souvent avec un total de 101 apparitions, derrière Cafu (142), Roberto Carlos (125), Dani Alves (118) et Lucio (105)..

Le Brésil et l’Argentine se rapprochent de la Coupe du monde Qatar 2022

Ceux de Tite ont montré une version particulièrement autoritaire contre l’Uruguay de Luis Suárez et ont franchi une nouvelle étape vers Qatar 2022 : ils mènent avec 31 points et ajoutent un avantage de 15 sur la Colombie., qui marque l’accès. Les Brésiliens sont l’équipe la plus titrée de l’histoire de la Coupe du monde avec cinq titres et aussi ceux avec le plus de participations à ce jour avec 21.

Les Argentins, de leur côté, ont également fait leurs devoirs face au Pérou avec une victoire au minimum et sont pleinement consolidés en deuxième position avec 25 points et un match de moins que leurs poursuivants respectifs.. En fait, l’Argentine et le Brésil doivent encore s’affronter après ce qui s’est passé à l’époque : le match a été reporté après que les autorités sont entrées sur le terrain et ont arrêté le match.