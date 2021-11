Neymar – Mbappé, partenariat illimité

09/11/2021 à 19:44 CET

Les attaquants du PSG, Neymar et Mbappé, forment une société illimitée dans le Parc des Princes : Le Brésilien a reçu jusqu’à 10 passes décisives en Ligue 1 du Français depuis son arrivée en août 2017, sept de plus que tout autre joueur au cours de cette période.. Tous deux sont, avec l’autorisation de Leo Messi, les deux plus grandes attractions du PSG cette saison 2021/22.

Le Brésilien, qui est l’un des joueurs les plus décisifs des cinq grands championnats, a jeté l’équipe sur le dos et a trois buts et trois passes décisives en Ligue 1 et est actuellement le joueur latino-américain le plus précieux: devant Leo Messi, qui a une valeur boursière de 80 millions d’euros, le coût de l’attaquant s’élève à 100 millions d’euros.

Le Français, de son côté, a eu bien plus d’impact dans la surface rivale cette saison 2021/22 : il compte six buts et six passes décisives en Ligue 1, ainsi qu’un but et une passe décisive en Ligue des champions., où l’équipe a raté la première place le dernier jour. Avec 22 ans et un avenir prometteur devant lui, l’attaquant a une valeur marchande de 160 millions d’euros et en est à sa dernière année de contrat. Le Real Madrid, qui s’est déjà interrogé sur sa situation l’été dernier, est l’un des principaux acteurs placés pour signer le Français.

Le PSG, favori de tous

Neymar et Mbappé forment un trident de luxe avec Leo Messi, arrivé à Paris de Barcelone après n’avoir pas conclu d’accord de renouvellement, et ils sont la grande revendication de ce PSG galactique de Mauricio Pochettino. D’autres footballeurs importants sont également arrivés tels que Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Georginio Wijnaldum, qui sont également arrivés cet été.

Les Parisiens, logiquement, font partie des grands favoris à tous les titres cette saison. Après avoir raté la Ligue 1 contre le LOSC Lille la saison dernière, le championnat de France est devenu une obsession. Aussi la Ligue des Champions, où ils ont été finalistes et demi-finalistes lors des deux dernières éditions et l’arrivée de Leo Messi répond à une urgence évidente de conquérir le premier titre de l’histoire du club.