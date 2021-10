Neymar-Mbappé : une polémique sans fin

in

Nasser Al-Khelaifi a réuni l’une des plus grandes concentrations de talents de l’histoire du football au PSG. L’arrivée de Leo Messi l’été dernier (avec des joueurs comme Ramos, Donarumma ou Achraf) a complété une équipe unique pour Mauricio Pochettino, chargé de transformer en une équipe ce qui, à ce jour, reste un album exclusif et très coûteux d’autocollants. Ce n’est pas une tâche facile car, au même niveau que le football, la gestion des egos est un enjeu majeur.

Chaque défaite, chaque revers, ouvre une nouvelle fissure dans le fragile équilibre d’un vestiaire à fédérer. Le 2-0 contre Rennes le week-end dernier a provoqué une avalanche de critiques, certaines très sévères, contre les Parisiens. Du côté de la presse, mais aussi en interne, les médias français reprennent. La photo du trident que Messi, Neymar et Mbappé forment après avoir remporté Manchester City en Ligue des champions semble n’être qu’une façade, le moyen de cacher des problèmes profonds et structurels dans l’équipe de Pochettino.

En fait, la tension vient de loin. Concrètement, depuis que Neymar a décidé de quitter le Camp Nou et de débuter son aventure en Ligue 1, en août 2017, après que le PSG a payé sa clause de résiliation. Ce même été, Kylian Mbappé débarquait également à Paris en provenance de Monaco et, depuis, la relation entre les deux s’est construite avec un mélange de compétitivité, d’approches et de controverses diverses.

Au-delà des épisodes mineurs, une sorte de blague avait une longue histoire qui n’a pas été interprétée comme telle lors de la finale de la Supercoupe de France disputée en Chine en août 2019. Le Brésilien n’a pas pu disputer ce match pour cause de suspension et, après avoir gagné les Parisiens. et essayez d’apparaître sur la photo de la célébration de Neymar, Mbappé a repoussé son partenaire d’un geste ambigu. L’ex blaugrana a semblé accepter la soumission, mais Verratti a fini par l’incorporer à la photographie.

Une relation de convenance

Les deux footballeurs se sont “soutenus” pendant cinq saisons, cherchant à ajouter des talents pour le bien du collectif, mais se regardant à tout moment du coin de l’œil et, bien sûr, en regardant chacun pour leurs intérêts. Comme lorsque Neymar a tenté de retourner au Barça pour jouer à nouveau avec Messi ou, plus récemment, Kylian a tenté de le forcer à signer pour le Real Madrid. Al-Khelaïfi a bloqué les deux opérations, ce qui a fini par affecter leur relation, peu importe combien ils essaient de le cacher. Et, comme ils l’expliquent depuis la France, l’arrivée de Messi, un ami proche du Brésilien, a fait changer les équilibres dans le vestiaire.

C’est ce dont s’est plaint le Français dans le dernier mess. Mbappé a été remplacé au PSG-Montpellier le 25 septembre. Les caméras ont capturé le vilain commentaire envers Neymar : “Ce mendiant ne me le transmettra pas”, s’est-il plaint. Une chose est les images convenues et une autre très différente est les réactions chaudes. Ces derniers en révèlent bien plus.