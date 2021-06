Neymar mène le triomphe d’un Brésil plus leader

09/06/2021 à 04h37 CEST

Il n’y a personne qui puisse battre le Brésil lors des éliminatoires sud-américains et il marche déterminé vers Qatar 2022. Ils ont battu le Paraguay (0-2), avec un but et une passe décisive de Neymar, et il y a déjà six victoires en six matchs joués. Il égale son propre record de 1970 et ouvre six points par rapport à l’Argentine, qui a laissé une égalité dans la remise lors de sa visite à Barranquilla (2-2). Depuis 35 ans, Canarinha n’avait pas battu les Guaranis à domicile.

PAIRE

SOUTIEN-GORGE

Paraguay

Antoine Silva; Rojas (Espínola, 61 ‘), Gustavo Gómez, Junior Alonso, Alderete, Arzamendia; Gastón Giménez (Ávalos 61′), Villasanti, (Óscar Romero, 73′) Lucena (Bareiro, 80′); Ángel Romero (Samudio, 80’) et Almirón

Brésil

Ederson ; Danilo, Eder Militao, Marquinhos, Alex Sandro ; Casemiro, Fred (Lucas Paquetá, 45′), Gabriel Jesus (Everton Cebolinha, 81′); Richarlison (Gabigol, 81′), Neymar Jr. et Firmino (Douglas Luiz, 73′).

Buts

0-1, Neymar Jr. (4′) ; 0-2 Lucas Paquetá (93′)

Arbitre

Patricio Loustau (Argentine). TA Gustavo Gómez (20′), Bareiro (86′), Junior Alonso (86′), Alderete (87′) / Fred (42′), Gabriel Jesus (75′).

Incidents

Match joué à huis clos en raison des restrictions sanitaires de la pandémie de Covid-19 au stade Defensores del Chaco, à Asunción (Paraguay).

La Seleçao, qui a vécu des journées très troubles, a joué soulagée. La suspension du président de la CBF, Rogerio Caboclo, accusé de harcèlement sexuel et moral, a apaisé les esprits et mis fin au spectre du limogeage de Tite, absolument soutenu par la garde-robe. Et cela se reflétait sur l’herbe. Une équipe pleine de confiance en elle a été aperçue, qui a récupéré sa meilleure version compétitive.

Le Brésil a joué avec la confiance d’un leader. Il a enduré la première averse guarani et a enfoncé ses dents dans la première qu’il a eue. Gabriel Jésus, ailier, croisé sur le flanc droit, Richarlison J’ai donné un coup de pied en l’air et l’erreur de renflement a permis au ballon de tomber librement Neymar au second poteau. Avec de l’espace et du temps pour s’exécuter, le 10e de la Seleçao a contrôlé et terminé avec une catégorie pour le bâton court. C’était son 66e but en 103 matchs avec Canarinha.

Le crash a été joué à très haut régime. Alderete presque à égalité avec un énorme coup du lapin qui Ederson sorti de façon spectaculaire. C’était un va-et-vient. Et Richarlison pouvait condamner, mais son tir a été sauvé par Antoine Silva. La Seleçao a failli quitter le match condamnée en moins de dix minutes.

Il était impossible de vivre dans le vertige. Les de Berizzo pressé et ceux de Tite, fortifiés dans le médullaire, ils ont trouvé les espaces par association et légèreté. Un bon match avait germé, qui n’avait rien à voir avec la détresse de Brésil-Equateur (2-0) ou Uruguay-Paraguay (0-0) vendredi.

Neymar a fait une première partie prodigieuse, rompant avec des stages profonds. Avec un peu plus de réussite dans le dernier tiers, les Brésiliens auraient pu creuser l’écart, face à un Paraguayen qui commençait à peser les minutes.

La Seleçao a réussi la deuxième étape. Il a neutralisé l’élan des Guaranis avec des positions longues. Le contrôle brésilien était désespéré et Berizzo a essayé de secouer son peuple avec l’entrée de Avalos Oui Espinola. Le tableau noir de Tite il a régné, mais la fête était toujours dangereusement ouverte.

Et, dans les dernières minutes, le Brésil a joué ouvertement avec le feu. Le Paraguay a tout basé sur le jeu aérien, qui est l’une de ses forces, mais n’a pas pu surmonter le mur de Canarinho. Et c’est qu’en six matchs, Canarinha n’a encaissé que deux buts. Le match a expiré et, sur le dernier jeu, Lucas Paquetá a marqué d’un tir croisé après une très bonne passe décisive de Neymar, qui était la meilleure du match.. Un but qui réaffirme la bonne saison du footballeur de l’Olympique de Lyon qui commence à faire un trou dans la Seleçao.