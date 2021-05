Neymar met fin aux rumeurs de Barcelone en signant un nouvel accord avec le PSG

Un autre été des rumeurs de transfert de Neymar à Barcelone semble être terminé après que l’international brésilien ait finalement mis le stylo sur papier sur une prolongation de contrat avec l’équipe de Ligue 1.

Les spéculations que le Barça pourrait essayer de ramener l’attaquant au Camp Nou se sont intensifiées ces dernières semaines, mais Neymar a finalement engagé son avenir au PSG.

Le joueur de 29 ans se dirigeait vers la dernière année de son contrat, mais a signé un accord qui le maintiendra au Parc des Princes jusqu’en 2025, date à laquelle il aura 33 ans.

Voici ce qu’il a à dire à ce sujet:

«Je suis vraiment ravi de continuer mon aventure au Paris Saint-Germain. Je suis très heureux à Paris, et fier de faire partie de cette équipe, de travailler avec ces joueurs, un grand entraîneur et de faire partie de l’histoire de ce club. Ce sont des choses qui me font croire encore plus en ce grand projet. J’ai grandi en tant que personne ici, en tant qu’être humain et en tant que joueur aussi. Je suis donc très heureux de prolonger mon contrat et j’espère gagner beaucoup plus de trophées ici.