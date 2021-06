Neymar montre sa nouvelle fresque pour son terrain de basket : “Mes idoles à la maison”

Neymar a montré ce mardi sur les réseaux sociaux la nouvelle fresque spectaculaire avec laquelle il a décoré l’un des murs de son terrain de basket. Le footballeur brésilien a déjà montré à plusieurs reprises qu’il ressentait de la dévotion pour le sport du panier, et a voulu compter sur les visages de certaines des plus grandes légendes de l’histoire sur la piste qu’il a dans l’un de ses nombreux manoirs, bien qu’il n’ait pas précisé lequel, bien qu’on puisse supposer que c’est au Brésil.

L’artiste en charge de la réalisation de l’œuvre a été son compatriote Carlos Eduardo Fernandes, plus connu sous le nom de Kobra. À 45 ans, Kobra est un muraliste, un artiste urbain né dans un quartier pauvre de Sao Paulo qui a acquis une énorme popularité à partir de 2007 grâce au projet « Muro das memórias » dans sa ville natale. Depuis, il a créé de gigantesques œuvres tout en couleurs avec les visages d’Anne Frank, de Gandhi ou d’Albert Einstein et a réalisé le plus grand graffiti du monde pour les Jeux Olympiques de Rio 2016, en plus d’autres emplois dans les domaines privés.

C’est précisément à Neymar qu’il a l’un de ses grands clients, et cette fois il a mis entre ses mains l’élaboration des visages de plusieurs joueurs de NBA. La peinture murale est dominée par l’image de Michael Jordan, jeune, souriant, de face et avec diverses couleurs qui traversent son visage. Il est accompagné sur les côtés de ceux qui pour beaucoup ont été les seuls à avoir osé remettre en cause le trône historique du 23 des Taureaux : LeBron James et Kobe Bryant, tous deux avec des lignes verticales suivant leurs caractéristiques.

En outre, ils sont situés Stephen Curry et son coéquipier des Golden State Warriors Draymond Green, deux joueurs avec qui Neymar a partagé plusieurs rencontres à la fois lorsqu’il était à Barcelone et récemment au Paris Saint-Germain. Surtout avec Green, il a maintenu une relation encore plus étroite avec les réunions dans les lieux de divertissement. Finalement, Scottie Pippen et Jimmy Butler Ils complètent la fresque, et avec ce dernier un Neymar a également partagé divers moments qui peuvent désormais s’inspirer des visages des meilleurs.

Cependant, ce n’est pas le seul graffiti que Kobra a réalisé pour le footballeur brésilien, puisqu’à son époque il en a fait un avec les visages du joueur et de son fils David Lucca, un autre avec le visage de Neymar et Batman et dans une rue qu’il a immortalisée. Los Angeles le joueur avec le maillot du Brésil.