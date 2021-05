Neymar ne pouvait pas avec le “ mur d’hiver ” de Manchester City

04/05/2021 à 22:55 CEST

“Je vais faire de mon mieux et tout faire pour gagner le match nul contre City, même si je meurs sur le terrain”, a déclaré Neymar. Mais rien. L’attaquant brésilien n’a pas atteint son objectif et reste aux portes de la finale de la Ligue des champions.

La neige et la pluie ont conditionné une pelouse qui n’était pas dans les meilleures conditions. Le jeu ne commençait plus de la meilleure façon Neymar, habitué à de longs trajets presque impossibles ce soir. Et à cela, si vous ajoutez la force défensive de la défense de la Pep Guardiola, la tâche du Brésilien était une utopie. On parle de Neymar parce que Mbappe regardé le match depuis le banc. L’attaquant français, souffrant d’une certaine gêne, n’a pas pu participer au match et a vu l’élimination avec l’impuissance de ne pas pouvoir aider ses coéquipiers.

Dans la première partie du jeu parisien, Neymar il s’est justifié et a donné une exposition de jeu. Dans le second, City a pris possession du ballon et ne l’a pas laissé participer. A Manchester, ce tonique était celui de toute la fête. Un petit peu de Neymar, que quand il a reçu le ballon, il a été travaillé par une défense de fer des Anglais. De plus, le Brésilien n’a pas été précis au pilotage et a perdu de nombreux matchs.

Déjà dans la deuxième partie, Neymar il a quitté le match et était plus pour le travail de se disputer avec ses rivaux et le trio d’arbitres que pour tracer l’égalité. L’impuissance s’est emparée d’un Neymar ça revient voir comment, une saison de plus, il ne remportera pas la Ligue des champions au PSG. La saison prochaine, il faudra voir quelle équipe tente de la conquérir.