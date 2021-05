Neymar n’est pas dans la même classe que Lionel Messi en tant que star du PSG est qualifié de “ égoïste, surfait et pétulant ” après la défaite de la Ligue des champions de Man City, mais Gabby Agbonlahor n’est pas d’accord

Neymar n’est tout simplement pas dans la même classe que Lionel Messi et d’autres joueurs de «classe mondiale».

C’est le point de vue de l’hôte de talkSPORT Jason Cundy, qui a réitéré son point de vue sur le joueur de 200 millions de livres sterling après la défaite du Paris Saint-Germain contre Man City et la sortie de la Ligue des champions mardi soir.

Man City était superbe la nuit

C’était une nuit à oublier pour Neymar et cie.

Riyad Mahrez a frappé de chaque côté de la pause à l’Etihad pour assurer une victoire 2-0 sur le côté français [4-1 on aggregate] alors que City est entré dans l’histoire en accédant à sa toute première finale de Ligue des champions / Coupe d’Europe.

Et s’exprimant au Sports Bar, Cundy a une fois de plus frappé la superstar brésilienne, qui flattait de tromper les champions en titre de la Ligue 1.

«C’est un joueur YouTube, Neymar. Je ne vois pas le même joueur [as other people],” il a dit.

«Bon joueur, très bon joueur, mais pas de classe mondiale. Il a des jeux où l’on pense «quel joueur, quel talent».

«Il ne fait aucun doute qu’il est un talent, mais il faut plus que cela pour arriver au sommet.

«Vous regardez Messi… il [Neymar] passait par trois sur trois hier soir et il part seul. Messi passe. Il s’agit de prendre les bonnes décisions.

talkSPORT

Agbonlahor a défendu Neymar après la défaite

«Ce n’est pas tout à propos de lui. Il est égoïste, c’est un individu, surfait et irritable. Tout cela résume bien le PSG.

Mais lors du talkSPORT Breakfast de mercredi, l’ancien attaquant d’Aston Villa Gabby Agbonlahor a sauté à la défense de Neymar.

Il a expliqué: «En fait, je me suis senti désolé pour Neymar la nuit dernière. Il reçoit le ballon et il a Fernandinho et Dias là-bas, il a Kyle Walker sur lui parce qu’il est plus rapide qu’eux.

«Je pense que c’était juste une performance exceptionnelle de la part des quatre arrières et du gardien [Ederson], alors je me suis senti désolé pour Neymar.