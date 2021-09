Neymar ou Donald Trump peuvent enfreindre les règles du réseau social

in

Nouvelles connexes

Facebook a développé un système qui dispense largement de nombreuses célébrités, politiciens ou journalistes de se conformer à ses règles d’utilisation. Autrement dit, l’un des réseaux sociaux les plus populaires d’Espagne compte une série d’utilisateurs VIP qui peuvent enfreindre les règles du réseau social, selon des documents internes divulgués et publiés par le Wall Street Journal (WSJ).

Le programme, connu en interne sous le nom de “XCheck”, a été initialement créé comme mécanisme pour examiner plus en détail les mesures prises contre les comptes de haut niveau, mais a fini par protéger de nombreux utilisateurs avec un profil pertinent des règles imposées à l’utilisateur. d’autres utilisateurs, souligne le journal new-yorkais.

Selon les documents, “XCheck” a parfois protégé des personnalités dont les publications contenaient des incitations à la violence ou au harcèlement, contenus qui coûtent normalement aux autres utilisateurs des sanctions telles que la fermeture de leurs comptes. Quelque chose qui était particulièrement à l’honneur lorsque Donald Trump se propageait sur Facebook.

À titre d’exemple, le WSJ cite le cas du footballeur brésilien Neymar, qui en 2019 a publié sur Facebook des photos avec des nus d’une femme qui l’avait accusé de viol pour tenter de se défendre et qui ont été vues par des millions de personnes auparavant. le réseau social les supprime et décide de ne pas agir contre le profil du joueur.

Les documents indiquent également que certains de ces comptes VIP ont partagé sans conséquences un contenu que les vérificateurs de Facebook considéraient comme faux, car les vaccins sont mortels pour la coopération présumée d’Hillary Clinton avec un complot pédophile ou les propos présumés de l’ancien président américain Donald Trump, qualifiant tous les demandeurs d’asile d'”animaux”. “.

5,8 millions de VIP

Au total, au moins 5,8 millions d’utilisateurs ont été inclus dans “XCheck” en 2020, contredisant les affirmations de Facebook selon lesquelles le programme couvrait un petit nombre de personnes.

En général, la modération sur la plateforme créée par Mark Zuckerberg utilise des systèmes automatisés pour détecter les violations de ses règles contre le harcèlement, les contenus sexuels, les discours de haine ou l’incitation à la violence.

Dans certains cas, les contenus sont automatiquement supprimés, tandis que dans d’autres, ce sont des modérateurs de sociétés externes engagées par Facebook qui sont chargés d’analyser les messages, photos ou vidéos détectés par ces systèmes ou signalés par les utilisateurs.

Les comptes inclus dans “XCheck”, cependant, reçoivent un traitement plus favorable dans de tels cas et les modérateurs ne peuvent pas supprimer le contenu immédiatement, mais l’analyse passe aux employés de Facebook et, parfois, aux cadres supérieurs. Selon le WSJ, dans de nombreux cas, cela conduit à ne prenez aucune mesure contre le contenu problématique des célébrités.

Facebook le dément

Dans les documents obtenus par le WSJ, Facebook reconnaît les problèmes de ce système et a tenté de modifier le programme, mais le nombre de comptes privilégiés n’a cessé d’augmenter.

Andy Stone, un porte-parole de la société, a répondu aux informations du journal en niant via Twitter qu’il existe deux catégories d’utilisateurs et en défendant la décision de procéder à un deuxième examen du contenu de certains comptes pertinents pour éviter les erreurs.

Selon Stone, la seule chose que montrent les documents internes est que Facebook veut améliorer ce programme et a souligné que c’est ce qu’il a fait ces dernières années.

Parmi les utilisateurs qui par le passé étaient protégés par “XCheck” et en bénéficiaient se trouvait Trump, qui a finalement été suspendu pendant deux ans par la plateforme pour ses messages à la suite de l’assaut du Capitole par ses partisans en janvier dernier.

Suivez les sujets qui vous intéressent