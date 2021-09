Neymar répond aux fans qui font honte à la graisse sur Instagram après les suggestions que la star brésilienne est revenue au Paris Saint-Germain en surpoids après les vacances d’été

in

Neymar s’est moqué des suggestions des fans et des critiques selon lesquelles la star du Paris Saint-Germain est de retour pour la nouvelle saison en surpoids.

Le Brésilien a répondu aux fans de grosse honte avec une publication sur Instagram, à la suite des informations faisant état de son début laborieux de la campagne 2021/22.

getty

Neymar a de nouveau été accusé d’être en surpoids alors qu’il revenait à l’action pour le Brésil

Les fans de l’icône brésilienne ont été stupéfaits par les images de l’attaquant en vacances cet été après la défaite finale de son pays en Copa America contre l’Argentine.

Neymar a été photographié en train de profiter d’une pause sur un yacht, beaucoup l’accusant de s’amuser peut-être un peu trop et d’accumuler les kilos.

Le joueur de 29 ans a été critiqué dans les médias français après son récent retour à l’action pour le PSG, où il a retrouvé l’ancien partenaire de Barcelone Lionel Messi.

Neymar a fait sa première apparition de la saison contre Reims la semaine dernière – le match qui a vu Messi faire ses débuts très attendus au PSG.

getty

Neymar a été photographié en vacances en train de profiter du soleil, et les supporters ont affirmé qu’il n’avait pas l’air en forme

getty

Neymar profitait d’une pause prolongée après un été chargé de Copa America, alors que le Brésil était battu en finale

Le manager Mauricio Pochettino a soutenu l’attaquant après avoir critiqué les journalistes français, qui ont affirmé qu’il avait l’air “hors de forme” et qu’il était statique tout au long du match.

Le physique de Neymar était à nouveau au centre des discussions après la victoire 1-0 du Brésil sur le Chili lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde vendredi.

Mais l’attaquant a répondu par une publication sur Instagram, où il a insisté sur le fait qu’il portait simplement la mauvaise taille de chemise.

Rompant son silence sur le débat de l’été sur son poids, Neymar a expliqué qu’il portait une “taille G” (un grand européen) pour le jeu et a insisté sur le fait qu’il était “à mon poids”.

L’attaquant du PSG a ajouté qu’il “demanderait un médium” lors de son prochain match et a publié un tas d’emojis qui pleuraient et qui riaient.

Il a également ajouté : « Est-ce que nous jouons bien ? Ne gagnons-nous pas ? Oui!

“Nous continuons à écrire l’histoire.”

@NeymarJR sur Instgram

Neymar s’est moqué des critiques sur son poids

Neymar n’est pas le premier grand joueur à être accusé d’avoir pris du poids pendant l’intersaison, et il ne sera pas non plus le dernier.

Eden Hazard a été martelé en Espagne après son arrivée au Real Madrid après son transfert de 140 millions de livres sterling semblant un peu plus lourd que d’habitude, le Belge lui-même admettant qu’il n’était pas au mieux de sa forme à son arrivée dans son nouveau club.

Gonzalo Higuain était une autre grande star à critiquer pour sa prise de poids tout au long de son prêt à Chelsea de la Juventus en 2019, où il a eu du mal à avoir un impact en Premier League.

getty

Neymar a insisté sur le fait qu’il portait simplement une chemise trop grande pour lui

.

Le Real Madrid et l’ex-star de Chelsea Eden Hazard sont une autre star accusée d’avoir pris du poids ces dernières années

Cependant, le patron du PSG, Pochettino, a soutenu Neymar au milieu de ces dernières critiques et a récemment insisté sur le fait qu’il avait une bonne éthique de travail dans les coulisses.

S’adressant au Guardian, l’Argentin a déclaré: “C’est si facile avec Neymar parce que vous n’avez pas besoin d’en faire trop.

« Dès le premier jour, il a été très ouvert au travail. Il est très humble, il écoute et accepte toujours toutes les instructions d’une très bonne manière.

« Les joueurs brésiliens ont quelque chose de spécial à l’intérieur. Ils aiment jouer au football parce que c’est comme une danse. Ils jouent comme s’ils dansaient.

“Ronaldinho était mon coéquipier quand j’étais joueur du PSG et maintenant Neymar. Ils ont besoin de se sentir bien, de se sentir heureux de performer de la meilleure façon.

