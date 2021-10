L’attaquant brésilien Neymar a révélé que la Coupe du monde 2022 au Qatar serait probablement sa dernière.

Le joueur de 29 ans n’a pas encore remporté un énorme succès avec son pays, ayant récemment perdu la finale de la Copa America contre son rival sud-américain, l’Argentine, à domicile au Maracana, à Rio de Janeiro.

.

Neymar était en larmes plus tôt cette année lorsque le Brésil a perdu la finale de la Copa America contre l’Argentine

Et le n°10 du PSG a maintenant admis que l’année prochaine pourrait être sa dernière chance de remporter les grands honneurs au niveau international, n’ayant remporté une Coupe des Confédérations qu’en 2013.

L’affiche brésilienne a également semblé déclencher des rumeurs de retraite, alors qu’il réfléchissait ouvertement à son avenir dans le sport.

« Je pense que c’est ma dernière Coupe du monde », a déclaré Neymar à DAZN.

«Je le considère comme mon dernier parce que je ne sais plus si j’ai la force d’esprit pour m’occuper du football.

« Alors je vais tout faire pour être bien, tout faire pour gagner avec mon pays, pour réaliser mon plus grand rêve depuis que je suis petit. Et j’espère que je pourrai le faire.

Neymar a dépassé l’idole Ronaldo en tant que deuxième meilleur buteur du Brésil, mais n’a pas l’argenterie pour le montrer

Neymar est le deuxième meilleur buteur du pays, dépassant récemment Ronaldo avec 69 buts, tandis qu’il se rapproche du record de Pelé de 77.

Cependant, l’ancienne star de Barcelone n’a pas marqué sa carrière internationale avec une grande argenterie.

Son moment le plus célèbre pour le pays était sans doute un match auquel il ne faisait même pas partie, lorsque le Brésil a perdu 7-1 contre l’Allemagne lors de la Coupe du monde 2014 après s’être blessé.

.

La carrière internationale de Neymar sera probablement définie par une défaite 7-1 contre l’Allemagne pour laquelle il s’est blessé

Neymar était une omission surprise de l’équipe de Dunga pour la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, mais a mené la ligne pour les deux tournois suivants.

Ils se sont tous deux soldés par une déception, subissant l’humiliation alors qu’ils, en tant qu’hôtes, ont été écrasés par l’Allemagne en 2014, avant de s’incliner 2-1 contre la Belgique en quarts de finale de l’édition 2018 en Russie.

Le joueur le plus cher du monde aurait 34 ans d’ici la Coupe du monde 2026, qui est organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, mais il n’a pas commenté sa participation à la Copa America 2024.

Neymar a connu une année difficile, avec une sortie en demi-finale de la Ligue des champions à Manchester City en mai, avant de céder le titre de Ligue 1 à Lille le mois suivant.

.

Après un début de 2021 loin d’être idéal, Neymar a été rejoint par un bon ami et l’un des plus grands de tous les temps, Lionel Messi.

Le PSG et Neymar ont cependant connu une reprise de fortune cette saison, voyant un bon ami et ancien partenaire d’attaque de Barcelone Lionel Messi rejoindre l’équipe, ainsi que Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Nuno Mendes.

Neymar – qui a coûté aux Parisiens 220 millions de livres sterling en 2017 – a un but et deux passes décisives en sept matchs jusqu’à présent cette saison, aidant le PSG à prendre six points d’avance au sommet de la Ligue 1.

