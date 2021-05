Neymar rompt son silence après son élimination en Ligue des champions

05/06/2021

Neymar envoie un message d’espoir après l’élimination du PSG aux mains de Manchester City en demi-finale de Ligue des champions. Le Brésilien s’est adressé à ses 150 millions d’abonnés sur Instagram avec un message autocritique où il reconnaît que l’effort maximal de l’équipe parisienne n’a pas suffi à vaincre l’équipe de Pep Guardiola.

L’ancien Blaugrana reconnaît que ce n’était pas une défaite facile à traiter et qu’il se sent toujours triste mais refuse d’abandonner. En fait, il prétend qu’il incline seulement la tête «pour prier et rendre grâce». Avec toute la polémique du retour possible de «Ney» au Barça animé de sa dernière défaite, Neymar Il voulait exprimer sa fierté et son affection envers ses coéquipiers pour l’effort de la saison malgré le fait de ne pas avoir remporté le titre. Le Brésilien est dans la capitale française depuis quatre saisons et malgré les bons chiffres du joueur, il n’a pas encore remporté de Ligue des champions avec l’équipe de France.

“Sentiments difficiles à écrire, encore très tristes de la défaite mais fiers du dévouement de toute l’équipe, nous avons fait de notre mieux. Malheureusement, le meilleur d’entre nous ne suffisait pas, mais c’est un apprentissage pour évoluer. … et se baisser. la tête? Juste pour PRIER et MERCI, quelles que soient les circonstances », tels sont les mots que Ney a dédiés à ses disciples.

Quand tu te remets de ce coup dur, Neymar il devra faire un pas et décider définitivement de conserver son contrat avec le PSG ou de reprendre sa route avec le FC Barcelone.