Neymar se joint aux plaintes sur l’état du gazon en Copa América

19/06/2021 à 6h04 CEST

. / Rio de Janeiro

Neymar, attaquant de l’équipe brésilienne, a rejoint ce vendredi le critique pour le mauvais état du terrain au stade Nilton Santos de Rio de Janeiro, l’un des cinq terrains où se joue la Copa América au Brésil 2020. “Célébrer le but d’hier sur la ‘belle pelouse’ d’Engenhao”, a ironiquement publié la star de Canarinha sur son Instagram sur une photographie dans lequel il apparaît pour commémorer son but lors de la victoire 4-0 contre le Pérou, lors de la deuxième journée du groupe B. Le maillot 10 accompagnait son message de l’étiquette “s’il vous plaît réparer le terrain”.

L’entraîneur brésilien, Adenor Leonardo Bacchi ‘Tite’, a également montré son mécontentement face à l’herbe de Nilton Santos, populairement connu sous le nom de ‘Engenhao’, lors du match précédent contre les Incas. Lundi dernier, son homologue argentin, Lionel Scaloni, Il a qualifié de “regrettable” l’état du terrain de jeu à Rio de Janeiro après avoir fait match nul avec l’équipe chilienne 1-1. Lors de l’édition précédente, qui s’est tenue en 2019 également au Brésil, diverses équipes se sont également plaintes du mauvais état des tribunaux choisis.

Pour cette Copa América 2020, organisée à la dernière minute après que la Colombie et l’Argentine ont abandonné pour diverses raisons, dont la pandémie de coronavirus, cinq stades ont été choisis : le Mané Garrincha à Brasilia, le Pantanal Arena à Cuiabá, l’Olympique à Goiania et deux autres à Rio de Janeiro, l’Engenhao et le Maracana.

Engenhao sera le théâtre le 23 du prochain match des hôtes contre la Colombie. Trois jours avant le Venezuela-Equateur aura lieu et cinq après le Uruguay-Paraguay. Il accueillera également l’un des quarts de finale et l’une des deux demi-finales.