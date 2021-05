"Neymar t’a provoqué avec et sans le ballon, c’était insupportable"

L’ancien joueur de l’Atlético de Madrid, Juanfran, a frappé Neymar pour son comportement sur le terrain dans une interview sur l’émission El Larguero de la Cadena SER: “Hors du terrain, ils m’ont dit que c’était un bon gamin, mais sur le terrain, insupportable. Il devait te provoquer avec et sans le ballon. Mais je n’étais pas non plus un saint”.

Les Espagnols, qui actuellement est sans équipe après avoir quitté São Paulo, a parlé de l’exploit de l’Atlético de Madrid au Camp Nou pour obtenir la Liga 2014/15: “Nous avons senti que cette Ligue au Camp Nou ne nous échappait pas. Nous avions fait une ligue incroyable, nous avions atteint la finale de la Ligue des champions … Nous sentions que nous allions gagner”.

Le joueur formé dans les catégories inférieures du Real Madrid a assuré que son avenir était dans la gestion sportive, mais il n’a pas encore raccroché les crampons: “Il me reste de l’essence. Le problème est que je suis ravi de dépenser cette essence. Des projets arrivent et je m’entraîne pour être un jour dans une direction sportive”.

Revenir à l’Atlético de Madrid, un souhait

Juanfran a passé huit ans à l’Atlético de Madrid. Pendant son séjour dans la capitale, le côté a conquis une Ligue, une Coupe du Roi et deux Ligue Europa. À l’avenir, vous souhaitez revenir: “L’Atlético a la tâche facile avec moi. Quand ils auront besoin de moi, je serai là. Je ne pense pas que mon rôle dans le futur sera proche de Simeone, mais je suppose qu’il aimerait que je sois à leurs côtés.”.

Une référence nommée Dani Alves

Après avoir quitté Madrid en 2019, le Valencien Il est allé au Brésil pour s’inscrire à São Paulo, où il a coïncidé avec l’ancien joueur du Barça Dani Alves: “Nous nous sommes beaucoup battus puis nous nous aimions en tant que frères. Il a deux ans de plus que moi et est à un très bon niveau”.