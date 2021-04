Neymar, trois rouges en 14 matchs

04/04/2021 à 19:21 CEST

Neymar, expulsé. Une image que les fans de la PSG ils sont devenus plus familiers qu’ils ne le souhaiteraient. L’attaquant a vu quatre cartons rouges dans ses quatre parcours à Paris. Le dernier, ce samedi avant le Lille dans la défaite qui a coûté le leadership à ceux de Mauricio Pochettino. Une action dans laquelle le ’10’ a de nouveau perdu son sang-froid.

C’était à la 89e minute et les parisiens perdaient 0-1. Le Brésilien a soulevé la bande lorsque, après avoir reçu une faute, le rival a tenté de retenir le cuir pour gratter quelques secondes. Le «10» lui a donné une poussée pour récupérer le ballon et a vu le deuxième jaune. Déjà dans le tunnel, ils ont dû les séparer pour éviter le combat. Selon ‘Le Parisien’, Neymar pourrait recevoir entre une et trois pénalités supplémentaires. Au total, le joueur de São Paulo a raté 12 matchs avec le PSG pour des raisons disciplinaires.

C’est la deuxième expulsion de Neymar cette saison. Le précédent remonte au 13 septembre, lorsqu’il a vu le rouge direct dans un match de championnat tendu contre Marseille. En fait, l’ancien Azulgrana a été expulsé dans trois des 14 derniers matchs qu’il a disputés en Ligue 1.

En quatre saisons au PSG, l’attaquant a été expulsé quatre fois. C’est le record le plus élevé de sa carrière. Au cours de ses cinq années dans la première équipe de la Les saints, Neymar vu le carton rouge trois fois et une seule fois en quatre ans Camp Nou.

Dans cette campagne, le paulista est, avec le défenseur Abdou Diallo, le joueur du PSG qui a été expulsé le plus souvent. Non seulement cela. Depuis son arrivée à Paris à l’été 2017, Neymar est le footballeur du club qui a vu le plus de cartons rouges, assortie à la centrale Presnel Kimpembe. «Gérer les émotions fait partie de la vie», glissé après la défaite de samedi Pochettino.