En France, ils craignent que Neymar ne laisse le PSG jeté. Après ses propos dans lesquels il affirmait quitter l’équipe nationale après la Coupe du monde 2022 au Qatar et sa lassitude avec le monde du football, menaçant d’un éventuel retrait, L’Équipe lui consacre ce mercredi une couverture musclée dans laquelle il demande clairement : « Neymar, tu es là ? »

Récemment rénové jusqu’en 2025, Neymar C’est plus un joueur de premier plan en dehors du terrain que sur le terrain, et la presse du pays dans lequel il joue n’aime pas ça. Les doutes commencent plus que jamais à fleurir, au point même de se demander si on lui a fait la bonne chose, et sur quel sera son rôle à Paris une fois qu’il aura quitté le football international.

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

| L’Équipe

En ce sens, les déclarations de Rothen, ancien footballeur du PSG et collaborateur de RMC Sport, dans lequel il disait que « Les déclarations de Neymar sont terribles pour le PSG. Il manque de courage, d’enthousiasme ».

Au contraire, son coéquipier et capitaine de l’équipe nationale Thiago Silva, a qualifié les critiques contre Neymar d' »exagérées » et a demandé de la « cohérence » dans les commentaires : « Celui de Neymar est une pression différente, elle semble dirigée, personnalisée. »La critique ne s’est pas arrêtée avec ‘Ney’, Ni du Brésil, après ses dernières performances avec la « Canarinha » lors des matches de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022 et, de manière générale, un début de saison qualifié de « décevant ».