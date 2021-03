NFL 2021: Cam Newton reste avec les Patriots pour une autre année

Ltu Les patriotes semblent revenir à la saison 2021 avec Cam Newton aux commandes. Le quart-arrière est arrivé comme Remplacement de Tom Brady l’année dernière et même si ce n’était pas le meilleur moment, ils lui ont redonné confiance.

Selon les informations d’ESPN, Newton aurait atteint un accord de prolongation d’un an et 14 millions de dollars, Mais cela ne veut pas dire que les Patriots ne chercheront pas un autre maréchal en agence libre.

L’accord confirme la confiance de Belichick au quart-arrière, qui n’a pas eu sa meilleure production de sa carrière. Newton complet 242 sur 368 pour 2657 verges par la passe, 8 touchés et 10 interceptions, quelque chose qui ne peut pas être à 100% de sa faute, puisque la Nouvelle-Angleterre n’avait pas l’équipe de réception à laquelle ils s’attendaient.

Contrairement à cela, Newton était l’un des meilleurs porteurs de ballon de l’équipe, complétant 592 verges. en 137 tentatives, en plus de 12 touchés, réalisant une marque de 7-8 victoires avec lui aux commandes, quelque chose qui ne suffisait pas puisqu’ils n’ont pas atteint les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2008.

Dans toute sa carrière, Newton a réussi 31 698 verges avec 190 touchés et 118 interceptions et s’est précipité pour 5398 verges et 70 touchés, ayant le plus en Caroline.