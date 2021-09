NFL 2021 : Frank Gore pourrait quitter le football pour la boxe

NFL 2021 Une légende de la NFL approche du ring

Frank Gore veut se lancer dans la boxe. PA

Frank Gore, l’un des plus grands porteurs de ballon de l’histoire de la NFL, Il n’a plus le football en tête, maintenant son regard se porte sur la boxe. Le quintuple nominé au Pro Bowl a refusé les offres de certaines équipes de la ligue de se concentrer sur des entraînements qui le font monter sur le ring.

“j’ai toujours aimé la boxe, c’est donc ce avec quoi j’ai été occupé. Nous essayons de provoquer un combat. Si nous le faisons, ils me verront sur le ring, “ a déclaré la légende des 49ers de San Francisco pour le portail NFL Media.

Bien qu’il n’ait pas révélé quand il changerait de sport ou contre qui il se battrait, Gore a affirmé qu’il était prêt à se battre.

“Je suis tombé amoureux de la difficulté [el boxeo]. Pensée, ‘Je ne pouvais pas me battre.’ Mais j’aime toujours les défis, alors j’ai continué à le faire et à le faire et je me voyais de mieux en mieux. Ils verront quand j’entrerai sur le ring.”

Gore a reçu des appels d’équipes de la ligue qui l’ont invité à rejoindre leurs rangs pour la saison 2021, mais il les a rejetés. Bien qu’il n’ait pas révélé quelles franchises lui offraient une place, l’arrivée d’un courtier expérimenté serait une excellente nouvelle pour le Jaguars de Jacksonville, qui a perdu Travis Etienne à cause d’une blessure, ainsi que les Ravens de Baltimore, qui n’auront pas JK Dobbins ou Gus Edwards, également à cause de blessures.

S’il change d’avis et retourne aux grilles, Gore pourrait augmenter son record de 16 000 verges cumulées, le troisième plus important de l’histoire de la ligue, seulement derrière des personnalités comme Emmitt Smith et Walter Payton, tous deux membres du NFL Hall of Fame.

La carrière exceptionnelle de Frank Gore dans le football professionnel a commencé avec le repêchage de 2005, lorsque San Francisco l’a choisi avec le 65e choix. a atteint le Super Bowl XLVII, où il a couru plus de 100 mètres et a marqué un touché. En 2015, il part avec les Colts d’Indianapolis, avec qui il reste jusqu’en 2017. À partir de 2018, il fait une tournée dans la division Est de l’AFC : il joue avec les Dolphins de Miami mais passe aux Bills de Buffalo l’année suivante et en 2020 il a décidé d’aller avec les Jets de NY, qui pourraient être sa dernière équipe.