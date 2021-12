NFL 2021 : Jake Paul dit qu’il peut jouer dans la NFL et révèle même l’équipe pour laquelle il a signé

NFL 2021 Le YouTuber a assuré qu’il serait très facile de jouer en toute sécurité

Jake Paul veut jouer dans la NFL. .

Jacques Paul a volé la vedette en 2021 en poursuivant son incursion dans la boxe et ses déclarations constantes qui ne passent pas bien dans le sport. Le YouTuber a encore une fois créé la polémique en s’assurer qu’il pourrait jouer dans la NFL sans aucun problème.

L’enfant à problèmes mentionné dans l’émission IMPAULSIVE de son frère, qu’une fois qu’il quitte la boxe, il veut essayer dans la NFL et que ce sera une excellente sécurité.

« À juste titre, juste pour jouer la sécurité et abattre les gens. Je jure devant Dieu. Je suis sur le point d’apporter la note hella à n’importe quelle équipe dans laquelle je suis. «

Je peux courir 4,34 secondes, j’ai la taille, j’ai la puissance, je peux assommer les gens d’un seul coup.

Interrogé par quelle équipe il aimerait signer, Jake n’a pas hésité à assurer qu’il irait chez les Browns, l’équipe de sa ville natale.

« Avez-vous déjà pensé que je paierais pour les Browns de Cleveland ? Intello? Ce serait fou. Je peux courir 4,34 secondes, j’ai la taille, j’ai la puissance, je peux assommer les gens d’un seul coup. Alors pourquoi ne puis-je pas jouer en toute sécurité ?

L’enfant à problèmes trouvé plus facile de jouer au football que de boxer, donc ce ne sera pas compliqué.

« Si vous commencez à boxer en tant que joueur de la NFL, tu vas baiser mais j’ai joué au football toute ma vie et c’est différent de la boxe, c’est plus simple dans un sens. En fin de compte, c’est la couverture, la connaissance de vos jeux et la rapidité et la volonté de sacrifier votre corps pour faire le tacle. »

Jake Paul s’est déclaré fan de la NFL et des Browns, même lors de son premier combat contre Tyron Woodley dans l’Ohio, il est sorti dans un costume qui avait toutes les équipes sportives de cet État, y compris les Browns.