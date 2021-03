NFL 2021: Martn Grammar: « Tom Brady se sent libre à Tampa Bay »

Là signe pour un an de plus de Tom Brady avec les Buccaneers de Tampa Bay C’est une excellente nouvelle pour clôturer la semaine dans la baie. Grammaire Martin, Kicker d’origine argentine, champion avec les Bucs en 2002, je parle en EXCLUSIF avec BRAND Claro USA sur le quart-arrière qui a rendu l’éclat dans la péninsule de Floride, « Sans aucun doute, il se sent libre à Tampa, depuis son arrivée il sentait qu’il pouvait gagner en s’amusant; cette liberté lui a donné un autre encouragement, une autre énergie », a déclaré Gramtica.

Brady qui aura 44 ans au mois d’août pour continuer jusqu’en 2022 avec la franchise et son objectif est de conquérir un huitième Super Bowl, « Personne ne peut dire qu’il ne peut pas, sur le terrain, Tom est unique, Il sait rendre tous ses coéquipiers utiles, du joueur autonome ou du rookie qui ne fera peut-être pas partie de l’équipe de départ, à la plus superstar, le leadership de Tom Brady est indiscutable et incroyable », a souligné Martin.

Prolonger la relation est la meilleure détermination pour les deux parties: la franchise et le quart-arrière. Tom semble plein et trouvé en Bruce Arians plus qu’un entraîneur, un ami, « Vous devez absolument demander aux Ariens ce qu’il a fait, surtout après la semaine de congé, etson équipe et Tom ont remporté huit matchs consécutifs, dont le Super Bowl. Il a été démontré que le vétéran avait encore de l’essence dans son réservoir », a déclaré le botteur des Buccaneers de 1999 à 2003.

Pour Gramtica d’avoir une équipe gagnante et la meilleure de tous les temps, affecte à cent pour cent l’humeur de la ville, « L’arrivée de Brady n’était pas seulement et est toujours l’actualité locale, C’est l’actualité nationale et mondiale, donc tous les fans, la ville leur font confiance. Maintenant quelque chose se passe comme en 2002, les drapeaux sont présents, vous regardez les maillots, les gens sont impliqués dans l’équipe, il y a de la prospérité dans la ville », a conclu Martin Gramtica.