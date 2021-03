NFL 2021: Tom Brady et Tampa Bay conviennent de prolonger et d’économiser 19 millions en 2021

HOh Tom Brady pendant un moment. Vétéran quarterback et Tampa Bay sont parvenus à un accord pour le garder aux commandes de la franchise pendant une autre année, c’est-à-dire Le champion du Super Bowl LV reste jusqu’en 2022.

L’accord a du sens pour les deux parties, puisque Brady a l’intention de continuer à jouer jusqu’à 45 ans, quelque chose qui ferait de lui l’un des plus anciens joueurs de la NFL et de la le quart-arrière partant le plus ancien de l’histoire. Alors que, pour les Bucs, cela signifie une année de plus dans le plan de Bruce Arians pour mener la franchise au sommet de la ligue.

L’étendue de Brady aide également Tampa Bay avec le plafond salarial, car la mesure leur permet d’économiser 19 millions de dollars, Selon ESPN, tout cela pour que l’équipe puisse garder le plus de joueurs possible pour la saison prochaine.

Selon les informations de Tom Pelissero, la prolongation ajoute une année supplémentaire à son contrat initial de 50 millions de dollars sur deux ans. Les Bucs ont ajouté des années vides à la fin de l’accord pour abaisser encore le plafond salarial du quart-arrière.

Cela maintient Brady dans l’équipe qui l’a vu obtenir sa septième bague du Super Bowl, réalisant 4 633 verges, 40 touchés, 12 interceptions en 16 matchs cette saison.

Heures après annoncer son renouvellement avec les Bucs, Brady a partagé une photo de lui signant le contrat, En plus d’ajouter qu’il est à la recherche de sa huitième bague du Super Bowl.