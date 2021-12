NFL – 5 passes oubliées mémorables de la NFL

Adieu 2021 et à 2022 !

La célébration appelle à ses festivités habituelles – feux d’artifice, champagne, résolutions et l’une des traditions les plus célèbres de toutes : regarder la balle tomber. Que ce soit en personne ou dans le confort de votre foyer, le compte à rebours est reconnu dans le monde entier.

Pour célébrer l’emblématique « lâche de balle », ne serait-il pas amusant de revenir sur certaines des balles tombées les plus mémorables ? Nous le pensons. Alors, sans plus tarder…

BetFTW présente : Les cinq passes abandonnées les plus inoubliables de la mémoire récente de la NFL.

Super Bowl XLVI : la chute de Wes Welker au quatrième trimestre



Il est difficile de blâmer Wes Welker pour sa chute coûteuse dans le Super Bowl XLVI, mais ce n’est pas injustifié.

Les Patriots de Tom Brady entraient tard dans le quatrième quart avec une avance de deux points sur les Giants et le temps de leur côté. Un ou deux premiers essais auraient pu saigner l’horloge et forcer New York dans une situation difficile avec le temps qui s’écoulait et un seul temps mort restant. Brady a reculé aux 2e et 11e et en a diffusé un sur un Welker ouvert sur le côté gauche du terrain, seulement pour que le ballon rebondisse sur ses mains et tombe incomplet.

Maintenant, le lancer aurait-il pu être meilleur ? Absolument. Welker a mis les deux mains dessus, cependant, et aurait pu transporter le football. La passe est tombée incomplète, tout comme la suivante, provoquant l’arrêt du chronomètre plusieurs fois.

Les Giants ont récupéré le ballon et ont parcouru le terrain jusqu’à un touché d’Ahmad Bradshaw avec moins d’une minute à jouer.

Tour de division NFC 2019 : l’interception d’Alshon a tourné



Nick Foles avait les fidèles des Eagles si près de croire qu’une apparition consécutive au Super Bowl était à l’horizon. Non pas que la victoire au tour de division n’assure quoi que ce soit, mais les vibrations étaient là.

Quoi qu’il en soit, Alshon Jeffery a mis un terme à cela.

Après un placement raté des Saints, Foles et l’offensive Philly se sont rapidement déplacés sur le territoire de la Nouvelle-Orléans. Abandonnés 20-14, ils en cherchaient six avec environ deux minutes à jouer. Foles a remis un centre au centre de Jeffery, qui a glissé entre ses mains et dans le demi défensif de la Nouvelle-Orléans Marshon Lattimore.

L’interception a presque mis fin au match. Les Saints ont épuisé le temps après un pick-up d’Alvin Kamara au premier essai, et la Nouvelle-Orléans est passée au tour suivant.

Super Bowl LII : La chute hilarante du GOAT



Mes excuses à tous les fans des Patriots pour avoir évoqué une deuxième chute du Super Bowl, mais celle-ci est tout simplement trop belle pour être laissée de côté.

Danny Amendola a fait un revers et a lancé une passe hors du champ arrière pour laisser Tom Brady courir librement dans les appartements. Brady, l’air aussi mal à l’aise que jamais, a armé le ballon en prévision d’un gros coup du fantôme d’un arrière défensif qui s’approchait de lui.

Même s’il s’agissait d’un troisième essai au début du deuxième quart, la baisse n’a probablement pas eu un grand impact sur le résultat de la victoire 41-33 de Philadelphie contre la Nouvelle-Angleterre.

La baisse était encore plus remarquable grâce au fait que Nick Foles a capté la passe de touché gagnante quelques quarts plus tard.

NFC Wild Card 2017 : Odell a les gouttes



On a beaucoup parlé d’Odell Beckham Jr. et de ses coéquipiers des Giants se rendant à Miami pour une excursion en bateau avant leur match NFC Wild Card avec les Packers de Green Bay. Je ne sais pas si la sortie a eu un impact sur leurs mauvaises performances quelques jours plus tard, mais la situation dans son ensemble n’avait pas l’air bonne.

Beckham a terminé avec quatre attrapés pour 28 verges sur 11 cibles, dont trois gouttes, alors que les Giants ont été mis en déroute 38-13 par Aaron Rodgers et les Packers à Lambeau.

NFC Divisional Round 2014 : le drop le plus controversé de tous les temps



Cette liste de gouttes ne serait pas complète sans sans aucun doute la plus controversée de toutes. La « chute » de Dez Bryant contre les Packers en 2014 a changé la trajectoire de sa carrière et a mis fin à la saison spéciale de Dallas.

Tirant de l’arrière 26-21 jusqu’au quatrième quart, les Cowboys ont parcouru 50 verges sur le terrain avant de faire face à un 4e et 2 de la ligne de 32 verges de Green Bay. Romo a lancé une belle passe sur la ligne de touche gauche qui a été saisie de manière spectaculaire dans les airs sur la ligne des 1 yards par Dez Bryant. Dallas était alors à un mètre de l’égalité avec une chance de prendre l’avantage.

Cependant, la capture a été contestée. Bien que Bryant ait clairement contrôlé le ballon après être descendu dans les limites, un étirement de la ligne de but a secoué le ballon au contact du sol – suffisamment pour que les officiels annulent la prise. En conséquence, le chiffre d’affaires sur les bas.

Dallas n’a jamais récupéré le ballon car les Packers ont pu conserver le ballon et l’avance pendant les quatre minutes restantes et changer.