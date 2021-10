NFL Bettor gagne 58,8 000 $ sur 13 matchs pari

Si vous cherchiez du divertissement dimanche dernier, vous feriez probablement mieux de faire défiler le guide de la télévision pour un drame de télé-réalité plutôt que de vous brancher sur la chaîne RedZone. La liste de dimanche de la semaine 7 de la NFL a été l’une des semaines les moins décisives de la saison 2021-22 pas si jeune, avec de nombreux matchs entraînant des éruptions. Seuls quelques-uns sont restés suffisamment proches pour permettre une finition excitante.

Pourtant, les résultats de quelques-uns de ces matchs de la semaine 7 étaient complètement imprévisibles, c’est pourquoi un parieur qui a tenu la distance sur un parlay de 13 matchs lundi soir était la conclusion parfaite pour cette semaine folle.

Jeudi soir aurait dû être le signal de ce qui allait se dérouler quelques jours plus tard. Le porteur de ballon de la troisième corde des Cleveland Browns, D’Ernest Johnson, a parcouru près de 150 verges et un touché lors de la victoire 17-14 de Cleveland contre les Broncos de Denver. Le résultat des Browns-Broncos, ainsi que le match des Falcons d’Atlanta contre les Dolphins de Miami, qui s’est terminé sur un placement gagnant de Younghoe Koo, étaient les deux seuls matchs sur le billet qui ont pu donner de l’anxiété à ce parieur. Mais à partir de là, la navigation s’est bien déroulée. Certains des résultats les plus étonnants qui ont augmenté le paiement des billets comprenaient des paris en ligne sur les Bengals de Cincinnati pour vaincre les Ravens de Baltimore sur la route, les Giants de New York voyageant vers le sud pour battre les Panthers de la Caroline et les Titans du Tennessee gagnant à domicile contre Kansas City Chefs.

QUEL PARLEMENT !!!! ?? 68$ PARI GRATUIT ➡️ 58,8K$ MOI OH MON. pic.twitter.com/DbdrsW6PA5 – Le réseau d’action (@ActionNetworkHQ) 26 octobre 2021

La journée de surveillance des billets relativement sans stress de dimanche ne servirait à rien si les Saints de la Nouvelle-Orléans ne parvenaient pas à remporter une victoire sur la route à Seattle lundi soir. Comme vous l’avez deviné, Alvin Kamara a ouvert la voie à une victoire des Saints, transformant ce pari gratuit de 68 $ en un gain de 58 810,99 $.

