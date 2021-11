NFL – Christian McCaffrey activé depuis l’IR

Les Panthers de la Caroline ont activé le porteur de ballon Christian McCaffrey de l’IR à la liste active avant le match de la semaine 9 des Panthers contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, selon les rapports de Ian Rapoport de NFL.com. Si McCaffrey efface une séance d’entraînement d’avant-match et joue dimanche, ce sera sa première action depuis qu’il est sorti à mi-chemin du match de la semaine 3 de la Caroline contre les Texans de Houston.

McCaffrey a ouvert la saison avec la huitième meilleure cote de Tipico Sportsbook (+5000) pour remporter le prix MVP de la NFL, mais la blessure aux ischio-jambiers a pratiquement retiré son nom de toute considération. Son retour pourrait cependant avoir des implications dans d’autres domaines du football.

Les #Panthers activent le RB Christian McCaffrey, dans l’espoir qu’il jouera demain après avoir été sur IR avec une blessure aux ischio-jambiers. Il aura une séance d’entraînement d’avant-match pour être sûr. – Ian Rapoport (@RapSheet) 6 novembre 2021

Le retour potentiel signale un soupir de soulagement pour les managers de fantasy football, qui ont plus que probablement sélectionné McCaffrey avec le choix n ° 1 dans leurs repêchages respectifs. Son absence de cinq semaines s’est fait sentir et sa domination hebdomadaire nous a cruellement manqué. Pourtant, pour autant de valeur que CMC apporte au monde fantastique, sa valeur réelle en tant que joueur de football professionnel est encore plus nécessaire.

Christian McCaffrey apporte un élément totalement différent à l’offensive de la Caroline, qui a énormément souffert depuis le début de la saison 3-0. Les Panthers ont manqué la capacité de double menace de McCaffrey plus que tout; il a dépassé les 100 réceptions au cours de deux des trois saisons au cours desquelles il a joué à chaque match, y compris plus de 1 000 verges sur réception lors de sa plus récente saison de 100+ captures. McCaffrey a également couru plus de 1 000 verges au cours de ces deux mêmes saisons au cours desquelles il a réussi 100 attrapés, ce qui fait de lui l’un des arrières les plus polyvalents de toute attaque de la NFL.

Si McCaffrey finit par tenter le coup dimanche, cela pourrait donner un énorme coup de pouce à l’outsider à domicile Carolina Panthers, car ils ont actuellement une cote de +3,5 sur Tipico Sportsbook. De plus, les Panthers (4-4) ont une cote de +500 pour participer aux séries éliminatoires, ce qui pourrait être tentant si vous pensez que CMC pourrait aider la Caroline à revenir à la façon dont l’équipe jouait avant sa blessure.

Les blessures sont un problème récurrent car McCaffrey n’a disputé que six des 24 matchs depuis le début de la saison 2020-21.

