NFL DFS Preseason Semaine 3 Dimanche NFL DraftKings Picks ⋆ .

L’action NFL pré-saison DFS Semaine 3 se poursuit avec une ardoise de confrontation et une liste complète d’action dimanche. Contrairement au DFS normal de la NFL, le prix du DFS de pré-saison de la NFL est fixe. Avec la structure de prix actuelle, le temps de jeu est la variable la plus importante à considérer. Cette répartition analysera chaque équipe et soulignera les avantages potentiels au sein de ces équipes. Assurez-vous de consulter les projections Awesemo NFL DFS et les projections de propriété pour chaque liste de pré-saison. Et pour ceux qui consultent un guide de pré-saison complet, assurez-vous de consulter notre abécédaire de pré-saison.

Choix de pré-saison NFL DFS du dimanche 3e semaine

Jacksonville contre Dallas Showdown

Défense de Jacksonville – Les défenses sont les jeux les plus constants de la pré-saison Showdown. Jacksonville détient un léger avantage sur Dallas en tant que favori de 3,5 points. Ils bénéficient également d’être confrontés Garrett Gilbert, Ben DiNucci et Cooper Rush.

Défense de Dallas — Dallas est une option légèrement moins attrayante en tant qu’outsider à 3,5 points. Ils affronteront toujours CJ Beathard et Jake Luton pendant la majeure partie du match une fois que Trevor Lawrence sera sur le banc.

Josh Lambo – Les kickers sont également des options solides dans Showdown. Dallas et Jacksonville n’ont qu’un seul botteur sur la liste. Jacksonville a le total implicite d’équipe légèrement plus élevé, donc Josh Lambo prend l’avantage sur Greg Zuerlein. Les deux sont de bons jeux.

JaQuan Hardy – Dallas ne jouera pas leurs partants ici, ce qui signifie qu’Ezekiel Elliott et Tony Pollard devraient tous les deux se reposer pendant la majeure partie de ce match. Avec Rico Dowdle frappant également la réserve des blessés, les Cowboys se retrouvent avec Hardy et Brenden Knox pour gérer tout le travail de retour en arrière. Hardy a joué 24 snaps la semaine dernière et a porté six fois pour neuf verges. Il a également ajouté cinq réceptions pour 20 verges.

Brenden Knox — Bénéficiant également d’un champ arrière étroit, Knox complétera Hardy dans le champ arrière du Cowboy. L’ancien produit Marshall a joué 17 snaps la semaine dernière. Il a porté cinq fois sur huit mètres et n’a pas reçu de cible.

Ben DiNucci – Dallas utilisera trois quarts ici. Ben DiNucci a joué 23 et 34 snaps au cours des semaines consécutives. La semaine dernière, il a complété 14 des 19 passes pour 120 verges et trois interceptions. Cependant, il a une double capacité de menace, se précipitant deux fois sur dix mètres.

Trevor Laurent — Lawrence a joué 34 snaps la semaine dernière. Les titulaires joueront également aujourd’hui, mais leur temps de jeu est incertain. Cela rend Lawrence meilleur dans les GPP.

Simi Fehoko — Dallas jouera avec moins de receveurs sains. Repêché de Stanford lors de la troisième journée, Simi Fehoko continue de se battre pour une place dans l’équipe. Il a joué 33 et 29 snaps au cours des semaines consécutives pour Dallas.

Collin Johnson — Jacksonville est plus profond à chaque position, ce qui en fait des cibles moins attrayantes dans l’ensemble. Cependant, Collin Johnson a joué 32 et 23 snaps au cours des semaines consécutives. Il a capté une passe pour 24 verges et un score la semaine dernière. Il peut être utilisé dans les GPP.

Stratège

Nathan Peterman – Les Raiders utiliseront un quart-arrière aujourd’hui, propulsant instantanément Nathan Peterman au sommet de la liste des quarts-arrière. Il a complété 16 des 24 passes pour 172 verges et un score la semaine dernière dans le même rôle. Il a également couru cinq fois pour 35 verges.

Felipe Franks — Atlanta ne jouera pas Matt Ryan. AJ McCarron touché la réserve blessée, laissant Franks et le nouveau Josh Rosen pour gérer les tâches de quart-arrière. Franks a joué 38 snaps la semaine dernière. Il a complété quatre des neuf passes pour 46 verges et une interception alors qu’Atlanta décidait de lancer le ballon sans cesse. Heureusement, Franks a une double capacité de menace et s’est précipité trois fois pour 32 verges lui-même.

Mac Jones – Les Patriots utiliseront trois quarts aujourd’hui, mais Mac Jones continue de bénéficier d’un temps de jeu prolongé pendant la pré-saison. Jones a joué 33 et 42 snaps au cours des semaines consécutives. Il a complété 13 des 19 passes pour 146 verges l’an dernier.

Trey Lance — San Francisco utilisera trois quarts aujourd’hui. Cependant, ils continuent de donner à leur recrue Trey Lance une course prolongée. Lance a joué 29 et 34 snaps au cours des semaines consécutives pour les 49ers. La semaine dernière, il a complété huit des 14 passes pour 102 verges et une paire de scores. Une double menace d’élite, il s’est également précipité sur huit verges.

Revenir

Trey Ragas — Las Vegas projette d’asseoir Josh Jacobs et le Kenyan Drake. Cela ne laissera à nouveau que Trey Ragas et BJ Emmons pour gérer le travail. Ragas a joué 40 et 24 snaps au cours des semaines consécutives. Il a porté six fois pour 1 yard la semaine dernière.

BJ Emmons — Emmons est dans la même situation que Ragas pour Las Vegas. Il a joué 18 et 15 snaps pendant des semaines consécutives. Emmons a porté huit fois pour 34 yards la semaine dernière. Avec plus d’efficacité, ce backfield devrait produire des scores fantasy plus utilisables aujourd’hui.

JJ Taylor – Les Patriots donneront peu ou pas de temps de jeu à Damien Harris et James White aujourd’hui. Cela laisse Taylor et Rhamondre Stevenson s’occuper de la majeure partie du travail. Taylor a joué 16 et 26 snaps au cours des semaines consécutives cette pré-saison. Il a porté 12 fois pour 93 yards la semaine dernière, tout en ajoutant trois réceptions pour 18 yards.

Rhamondre Stevenson – Stevenson a joué 15 et 25 snaps cette pré-saison. Il a porté 15 fois pour 66 verges et une paire de scores tout en ajoutant une réception pour 8 verges la semaine dernière.

Qadree Ollison – Après qu’une blessure l’a empêché de participer à la pré-saison, semaine 1, Ollison est revenu jouer 18 snaps au cours de la semaine 2. Il a porté sept fois pour 21 verges. Atlanta a depuis coupé Javian Hawkins, réduisant le champ arrière à trois joueurs. Caleb Huntley est également une option dans les GPP.

D’Ernest Johnson – Apparemment, des « partants sélectionnés » joueront dans ce jeu. Boulanger Mayfield a été nommément mentionné, mais Nick Chubb et Chasse à Kareem sont un mystère. S’ils continuent de recevoir un traitement pour vétérans, Johnson pourrait à nouveau être une option aujourd’hui. Johnson a joué 24 et 25 snaps au cours des semaines consécutives pour Cleveland. Il a porté quatre fois pour 36 verges la semaine dernière, tout en ajoutant quatre réceptions pour 23 verges.

Démétrique Felton — Felton pourrait bénéficier d’un champ arrière mince de Cleveland. Felton est le spécialiste de la capture de passes et la recrue de l’UCLA. Il a joué 26 et 16 snaps jusqu’à présent cette pré-saison. La semaine dernière, il a porté huit fois pour 25 verges, tout en ajoutant une prise pour 12 verges.

Récepteur large

Dillon Stoner – Las Vegas n’a pas joué Henry Ruggs, Hunter Renfrow, Bryan Edwards, John Brown, Willie Snead ou John Brown pour des clichés significatifs pendant toute cette pré-saison. Avec des réductions de liste, Las Vegas a cinq récepteurs disponibles sur la liste. Willie Snead et Zay Jones ont joué deux et trois snaps la semaine dernière, réduisant essentiellement cela à un show à trois. Stoner a dirigé l’équipe avec 40 clichés. Il a attrapé l’une des trois cibles pour sept yards.

DJ tourneur — Turner est dans la même situation que Stoner. Il a rattrapé ses deux cibles pour 19 yards hier. Il a joué 34 et 32 ​​snaps lors de la pré-saison de cette année. Keelan Doss serait la troisième option à cibler de cette infraction.

Kristian Wilkerson — La Nouvelle-Angleterre est mince au niveau du receveur, avec N’Keal Harry et Artilleur Olszewski amochée. Wilkerson a joué 32 et 39 snaps au cours des semaines consécutives alors qu’il se bat pour une place dans l’alignement. Il a attrapé les trois cibles pour 36 verges la semaine dernière.

David Sills – Kenny Golladay, Sterling Shepard, Kadarius Toney, John Ross et Austin Mack tout projet de rater ce match. Même Darius Slayton manqué du temps d’entraînement cette semaine et devrait être considéré comme discutable. Cela devrait permettre à Sills d’obtenir à nouveau une course prolongée au cours de la semaine 3. Sills a joué 32 et 40 snaps jusqu’à présent cette pré-saison. La semaine dernière, il a attrapé trois des cinq cibles pour 31 verges de réception.

Davion Davis — Même avec des débutants censés jouer un peu ici, Odell Beckham et Jarvis Landry ne devrait pas voir le terrain pour Cleveland. Davis a été au centre de l’attaque de Cleveland cette pré-saison, jouant 24 et 33 snaps au cours des semaines consécutives. La semaine dernière, Davis a mené l’équipe en réception avec trois attrapés pour 45 verges sur quatre cibles.

Jalen Hurd — Hurd pourrait faire ses débuts aujourd’hui. Hurd ressemble à un verrou pour faire partie de la liste, malgré une carrière criblée de blessures. Il a bien performé lors des pré-saisons précédentes, le mettant en jeu pour les GPP.

Franck Darby – Atlanta a à peine lancé le ballon la semaine dernière et ils joueront ce match avec sept receveurs en bonne santé. Darby est un choix de trois jours dans l’État de l’Arizona. Il a joué 32 et 21 snaps pendant des semaines consécutives. Il a attrapé ses deux cibles pour 27 verges la semaine dernière et devrait continuer à être évalué au cours de la troisième semaine.

Fin serrée

Devin Asiasi – Hunter Henry, Jonnu Smith et Matt LaCosse ont tous été frappés dans le camp des Patriots, laissant Asiasi comme le seul ailier rapproché en bonne santé de la Nouvelle-Angleterre. Il a joué 52 snaps la semaine dernière mais n’a pas réussi à attraper une cible. Il devrait battre ces chiffres aujourd’hui.

Jordan Franks – Cleveland a joué contre les Franks pour 42 clichés la semaine dernière. Avec Connor Davis frappant la réserve des blessés, Franks pourrait jouer encore plus ici. Il a attrapé trois des sept cibles pour 18 verges la semaine dernière.

John Raine – Atlanta est mince à l’extrémité serrée, mais l’inquiétude est leur tendance à la course lourde cette pré-saison. Raine est allé sans accroche sur une cible la semaine dernière, mais il a couru le plus de parcours parmi les bouts serrés pour Atlanta. Il est une considération GPP.

Vous recherchez plus de contenu de choix NFL DFS ? Nous avons de nombreux articles quotidiens sur le football Fantasy, des données, des feuilles de triche DraftKings et FanDuel et plus encore sur la page d’accueil d’Awesemo NFL DFS.