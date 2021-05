NFL Draft 2021: 5 gagnants et 3 perdants du premier tour

Il y aura beaucoup de temps pour analyser et suranalyser les choix de première ronde du repêchage de la NFL 2021, en faisant un exercice comme déterminer les gagnants et les perdants quelques heures seulement après que les choix sont intrinsèquement défectueux. C’est comme ça que les choses se passent, mais quiconque a prêté attention au projet a déjà des sentiments instinctifs.

Certains des choix de la première ronde étaient stupéfiants, représentant des équipes trouvant des moyens de maximiser leur capital de repêchage et de s’améliorer dans le processus. Ensuite, il y en a d’autres, qui avaient besoin de beaucoup de choses au premier tour et qui ont encore trouvé des moyens de tout gâcher. Enfin, il y a la chaise de Roger Goodell, qui a été mise sous les projecteurs et soumise à une énorme pression pour une chaise, non seulement parce qu’elle contenait plus de 20 mégots différents.

Gagnant: The Chicago Bears



En entrant jeudi, il y avait cette résignation de la défaite des fans de Bears que tout le monde allait s’amuser à jouer avec leurs nouveaux jouets au quart-arrière ou vendredi, alors qu’ils se retrouvaient coincés avec un Andy Dalton usagé. Maintenant, ils ont Justin Friggin ‘Fields.

Les Bears ont profité du fait que Fields chutait plus loin qu’il n’avait aucune entreprise en cours et lui avait offert une chanson relative dans un métier. Bien sûr, il a fallu leur premier cette année et la suivante – mais ils ont sans doute obtenu le deuxième meilleur quart-arrière de cette classe. Fields pourra siéger pendant un an sans la pression de devoir commencer tout de suite, et il est dans une très bonne position avec un talent offensif qu’il peut utiliser.

J’aime tout à propos de ça.

Perdant: The New Orleans Saints



Tout semblait pouvoir faire roucouler les bananes pour la Nouvelle-Orléans jeudi soir avec des rumeurs de dernière minute selon lesquelles ils pourraient échanger dans le top 10. Au lieu de cela, ils sont restés sur place, et avec une panoplie de grands joueurs défensifs, ils ont quand même fini par en atteindre un.

Prendre Payton Turner m’a valu une note «F» pour moi, ce qui me semble toujours injuste, comme si je juge un enfant qui pourrait encore être un très bon joueur de football, c’est juste que je déteste aller aussi loin pour un gars compte tenu du nombre de besoins. Les saints avaient après avoir dû couper ou échanger autant de joueurs en raison de contraintes de plafond.

C’est comme si la Nouvelle-Orléans était résolue à obtenir une fin défensive et a refusé de regarder tout autre choix de BPA à leur disposition. Je déteste ça.

Vainqueur: Minnesota Vikings



C’était une décision vraiment, vraiment courageuse d’avoir Alijah Vera-Tucker au conseil, à une position de besoin, et de sortir du n ° 14. C’était un signe que le Minnesota aimait beaucoup de gars sur le tableau, et leur patience a payé en obtenant Christian Darrisaw au 23e rang.

Je pensais que Darrisaw aurait été un choix décent s’ils étaient restés et sélectionnés à 14 ans, mais ajouter un capital de repêchage supplémentaire et toujours trouver un gars à un poste nécessaire est ce que les bons front offices font. Alors que les Vikings ne se sont pas comportés comme des rois en permettant aux Jets de monter (ramassant une paire de choix de troisième tour), c’était encore suffisant pour être un très bon premier tour où l’équipe a correctement anticipé la chute du repêchage, et en a profité au maximum.

Vainqueur: Jacksonville Jaguars



Il allait être presque impossible pour les Jags de repartir comme des perdants étant donné qu’ils ont eu Trevor Lawrence, mais j’aime de plus en plus le pick-up de Travis Etienne à mesure que j’y pense.

Certes, c’est assez hilarant à quel point «jouaient-ils ensemble?» le repérage que nous avons vu en équipe, mais la production de Lawrence et Etienne ensemble a été prolifique. Maintenant, ils peuvent continuer à faire leur chose dans le nord de la Floride et ont complètement réaménagé l’attaque de Jacksonville dans le processus.

Perdant: la chaise de Roger Goodell.

Mon Dieu, la NFL a essayé de faire de la chaise de Goodell une chose, n’est-ce pas? Sérieusement, est-ce que quelqu’un se souciait vraiment de cette chaise? Toute la nuit, nous avons vu bout à bout prendre place dans la chaise reliée en cuir de Goodell qui a été expédiée à Cleveland pour ce moment, et malgré tout le battage médiatique, je ne sais pas pourquoi je suis censé me soucier de la chaise d’un homme riche assis sur le scène comme si c’était le trône de fer.

Je suppose que c’était chouette de s’asseoir dans la chaise si vous êtes un fan qui fait un choix, mais j’en suis venu à détester la chaise au cours de la soirée. La NFL a fait de son mieux pour en faire un moment, et je suis restée bâillante.

Vainqueur: Detroit Lions



J’adore le fait que les Lions n’aient pas été effrayés à l’idée de faire un nouveau mouvement marquant et flashy à partir du saut. Au lieu de cela, ils se sont simplement assis, ont attendu et ont obtenu le deuxième meilleur joueur du repêchage. Penei Sewell est phénoménal, et je suis sûr que Detroit n’a jamais cru qu’il atteindrait la 8e place.

Peu importe que cela ne remplisse pas un besoin défensif immédiat ou ne donne pas à Jared Goff une arme au receveur. Quand il y a un joueur aussi bien disponible, vous le prenez et vous vous inquiétez du reste plus tard.

Perdant: Carolina Panthers



En fait, j’aime beaucoup Jaycee Horn. C’est plus ce que ce choix pourrait représenter pour les Panthers. Si Justin Fields finit par être aussi bon que beaucoup d’entre nous le pensent, Carolina a transmis un quart-arrière de la franchise tombant dans leurs tours afin de voir si Sam Darnold a encore quelque chose sur les pneus.

Se contenter d’un demi de coin au n ° 8 était vraiment le pire scénario de soins pour Matt Rhule and Co, qui aurait aimé que Sewell tombe dans leurs tours ou échanger – et ne pouvait pas faire que l’un ou l’autre se produise.

Vainqueur: Baltimore Ravens



Lorsque vous échangez un haras établi comme Orlando Brown, vous feriez mieux de vous assurer que vous avez d’excellents joueurs à construire. Ils l’ont fait. Rashod Bateman et Jayson Oweh méritaient tous deux des choix plus élevés en fonction du potentiel, et ils les ont tous les deux décrochés.

Ce fut un coup d’État majeur pour les Ravens à la fin de la nuit, qui ont fait de gros éclats de temps pour aider les deux côtés du ballon et donner à Lamar Jackson une chance encore meilleure d’être une star en 2021 et au-delà.