NFL Draft 2021: les Lions comblent les besoins immédiats et à long terme avec Penei Sewell au 7e rang

Les Lions de Detroit sont en mode de reconstruction complète et toutes les options sont sur la table dans ce projet à venir.

Le nouveau directeur général Brad Holmes a envoyé l’ancien quart-arrière des Lions Matthew Stafford aux Rams de Los Angeles pour Jared Goff et les choix de repêchage de premier tour en 2022 et 2023. Il a purgé la liste des contrats gonflés et absorbé une quantité massive de casquettes mortes qui disparaîtront en 2022. Il a choisi de laisser presque tous les meilleurs agents libres de Detroit partir pour d’autres équipes – sauf Romeo Okwara – et les a remplacés par des joueurs sous contrat d’un an cherchant à faire leurs preuves.

Alors que la majorité du capital de la liste des Lions est investie dans le futur, Holmes cherchera à ajouter une base de talents via le repêchage. Avec des besoins à long terme en receveur large, plaqueur offensif, secondeur, demi défensif et potentiellement quart-arrière, Holmes cherchera à ajouter le meilleur joueur disponible quelle que soit sa position.

Jeremy Reisman de Pride of Detroit est ici pour trouver le meilleur joueur pour les Lions dans notre repêchage annuel des écrivains SB Nation NFL. Avec le septième choix au classement général du repêchage simulé des écrivains de la NFL 2021, les Lions de Detroit sélectionnent Penei Sewell, plaqueur offensif, Oregon. De Reisman:

C’était un choix difficile entre attraper le meilleur receveur de passes sur le tableau ou obtenir qui je pense être le meilleur joueur encore disponible. Alors que les Lions ont certainement un plus grand besoin de receveur large après avoir laissé Kenny Golladay et Marvin Jones Jr. partir en agence libre, c’est une équipe en pleine reconstruction. À cette étape du team building, il s’agit de rassembler des talents. Sewell est sans doute l’un des cinq meilleurs joueurs de ce repêchage, et il sera la pièce manquante dans la ligne offensive de Detroit. Les Lions peuvent lancer Sewell au bon tacle lors de sa saison recrue et avoir l’une des lignes offensives les plus redoutables de la ligue. Le nouveau coordinateur offensif Anthony Lynn va adorer avoir cette dernière pièce pour enfin établir la course à Detroit et alléger la charge des épaules de Jared Goff.

Analyse: Sewell est le meilleur joueur disponible sur le plateau, et il répond également à un besoin à court et à long terme. L’ajout de Sewell à Taylor Decker donne aux Lions des tacles offensifs de serre-livres tout au long de la saison 2024 et constitue un grand pas dans la bonne direction pour donner à Goff – ou au prochain quart-arrière – une poche propre à exploiter.

A tout juste 20 ans, Sewell possède déjà une rare combinaison de taille, de force et d’instinct pour le poste, alors qu’il n’a pas encore atteint son plafond de développement. Son équilibre, sa capacité à établir un ancrage rapide et ses techniques de correspondance de motifs le rendront très précieux dans le jeu de passes. Alors que sa ténacité, sa rapidité de pied et sa capacité à frapper ses blocs de portée feront de lui un atout dans le jeu de course. Il y a des nuances mineures de son jeu qui doivent encore s’améliorer, mais il est un démarreur plug-and-play.

Meilleurs prospects restants:

Jaylen Waddle, WR, Alabama Micah Parsons, LB, Penn State Kwity Paye, EDGE, Michigan Rashawn Slater, OT, Northwestern Christian Darrisaw, OT, Virginia Tech