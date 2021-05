NFL Draft perspectives 2021 Quels sont les meilleurs joueurs encore disponibles pour les rounds 4-7? ⋆ 10z viral

Le repêchage de la NFL 2021 a mis les rondes 2 et 3 dans les livres, laissant une poignée de joueurs talentueux toujours disponibles sur le grand plateau. Avec 105 choix à venir et 154 à faire, ces prospects, bien que déçus des résultats des trois premiers tours, seront bientôt sélectionnés.

De grands noms comme Dylan Moses, Michael Carter, Shaun Wade, Amon-Ra St. Brown et Ian Book sont toujours disponibles alors que les rounds 4-7 mettent fin au repêchage samedi à partir de midi HE.

En utilisant notre grand tableau des 100 meilleurs joueurs du repêchage de la NFL 2021 comme pool, vous trouverez ci-dessous la liste des meilleurs joueurs encore disponibles pour le jour 3.

Perspectives du repêchage de la NFL 2021: les meilleurs joueurs toujours disponibles pour le jour 3

(Les classements reflètent les positions originales sur le grand tableau de Sporting News des 100 meilleurs joueurs au total.)

39. Dylan Moses, ILB, Alabama (6-3, 235 livres)

Moïse a repris là où il s’était arrêté en 2019 après qu’une blessure au genou a anéanti toute la saison dernière et lui a enlevé sa chance d’être un premier tour infaillible en 2020. Moses a tout ce que vous voulez dans un secondeur intérieur pour un 3-4 ou 4. -3 avec sa portée, son instinct, sa vitesse et sa rapidité.

47. Brevin Jordan, TE, Miami (6-3, 245 livres)

Jordan canalise certaines des capacités de Pitts en tant que pass-catcher dynamique avec une vitesse, une rapidité, un athlétisme et une course à pied. C’est un bloqueur volontaire qui peut se développer dans ce domaine avec plus de volume.

56. Tylan Wallace, WR, État de l’Oklahoma (5-11, 193 livres)

Wallace est un bon type de possession de parcours fait pour l’extérieur avec des rafales occasionnelles de gros jeu.

58. Amon-Ra St. Brown, WR, USC (6-1, 195 livres)

Brown est un récepteur intérieur robuste et rapide dans le moule de JuJu Smith-Schuster pour bien travailler la machine à sous.

59. Michael Carter, RB, Caroline du Nord (5-7, 202 livres)

Carter est un coureur explosif qui fait irruption dans le champ ouvert souvent en raison de sa capacité à voir les voies de circulation favorables et à décider rapidement de les frapper.

60. Trey Smith, G, Tennessee (6-5, 330 livres)

Smith est un puissant bloqueur intérieur qui utilise ses mains et ses pieds pour gagner constamment dans le jeu de course.

61. Jay Tufele, DT, USC (6-3, 315 livres)

Tufele est athlétique et rapide pour sa taille, mais pourrait s’améliorer globalement avec une technique améliorée.

63. Quincy Roche, EDGE, Miami (6-3, 245 livres)

La rapidité et l’athlétisme de Roche le mettent en place pour être un secondeur extérieur efficace dans un 3-4.

65. Hamsah Nasirildeen, S, État de Floride (6-3, 213 livres)

Nasirildeen peut s’adapter à n’importe quel schéma avec sa taille pour utiliser sa puissance contre la course et a également la rapidité d’une couverture polyvalente.

66. Chris Rumph II, EDGE, Duke (6-3, 235 livres)

Rumph est un passeur de passes intelligent, expérimenté et techniquement solide qui s’aligne en tant que secondeur extérieur 4-3 ou 3-4.

68. Hamilcar Rashed Jr., EDGE, État de l’Oregon (6-3, 245 livres)

Rashed joue avec beaucoup d’énergie et est implacable avec sa rapidité. Il a juste besoin d’un peu de polissage avec sa course de passes et quelques arrondis contre la course.

71. Deonte Brown, G, Alabama (6-3, 364 livres)

Brown a un cadre massif et l’utilise bien pour engloutir les défenseurs dans le jeu de course. Il est fait pour être un niveleur de descente.

73. Tyler Shelvin, DT, LSU (6-3, 362 livres)

Shelvin est ce à quoi vous vous attendriez d’avoir ce cadre massif et puissant, un atout majeur contre la course mais offrant peu dans la course aux passes.

74. Daviyon Nixon, DT, Iowa (6-3, 305 livres)

Nixon est un perturbateur intérieur rapide et explosif qui utilise bien ses mains et ses pieds pour un jus rare à l’intérieur.

76. Kenneth Gainwell, RB, Memphis (5-11, 191 livres)

Gainwell est un coureur rapide et agile qui offre une bonne polyvalence, fait pour être efficace dans les schémas de blocage de zone et avec de solides compétences en réception.

77. Shaun Wade, CB, État de l’Ohio (6-1, 194 livres)

Wade est un meneur de jeu actif, mais sa vitesse et sa rapidité sont mieux adaptées à la couverture intérieure.

80. Paris Ford, S, Pittsburgh (5-11, 190 livres)

Ford est une autre zone de sécurité polyvalente conçue pour les deux endroits en raison de sa portée en termes de couverture et de physique en soutien de course.

83. Tommy Togiai, DT, État de l’Ohio (6-2, 300 livres)

C’est un buteur de course puissant et méchant qui utilise bien son jeu de jambes et est aidé par un fort coup de poing.

85. Cameron McGrone, LB, Michigan (6-1, 232 livres)

McGrone a une grande autonomie et est très actif de la ligne de touche à la ligne de touche, équilibré dans les déplacements par rapport à la course et dans la couverture. Il projette comme un milieu de départ.

90. Dazz Newsome, WR, Caroline du Nord (5-11, 190 livres)

C’est un récepteur de machine à sous techniquement solide dans le moule de Jarvis Landry avec une bonne rafale de gros jeu après la capture.

91. Jabril Cox, LB, LSU (6-3, 233 livres)

Cox est polyvalent pour faire tout ce qui est nécessaire au deuxième niveau dans différentes couvertures et fait beaucoup de terrain rapidement.

94. Ar’Darius Washington, S, TCU (5-8, 178 livres)

Malgré sa monture sous-dimensionnée, Washington est très actif avec une large gamme de couverture intérieure avec des traits de type Tyrann Mathieu.

95. Seth Williams, WR, Auburn (6-2, 224 livres)

Williams est fait pour être un match de possession difficile à l’extérieur avec une certaine capacité d’étirement du terrain, mais se démarque dans la zone rouge.

96. Tamorrion Terry, WR, État de Floride (6-4, 203 livres)

Terry a un attrait en tant que frappeur à domicile pour l’extérieur qui crée des problèmes de match en raison de sa taille.

97. Rhamondre Stevenson, RB, Oklahoma (6-0, 227 livres)

Stevenson est une descente puissante idéale pour battre entre les plaqués et finir les disques dans la zone rouge. Il a également la rapidité et l’insaisissabilité nécessaires pour échapper aux plaqueurs potentiels.

98. Sage Surratt, WR, Wake Forest (6-3, 215 livres)

Surratt est un receveur physique exceptionnel avec une capacité de jeu sous-estimée qui peut s’aligner à l’extérieur ou à l’intérieur.

99. Marlon Williams, WR UCF (6-0, 222 livres)

Williams a un ensemble de compétences intrigantes en tant que receveur physique avec suffisamment d’agilité pour être efficace dans la machine à sous, comme Michael Pittman Jr. des Colts.

100. Richard LeCounte III, S, Géorgie (5-11, 190 livres)

LeCounte utilise bien toutes ses compétences physiques dans la couverture, mais a besoin d’un peu de travail pour être fiable contre la course.

Meilleurs joueurs restants par position

Quart-arrière

Jamie Newman, Géorgie Sam Ehlinger, Texas Feleipe Franks, Arkansas Kenny Pickett, Pittsburgh KJ Costello, État du Mississippi Peyton Ramsey, Northwestern

Running backs

Kenneth Gainwell, Memphis Rhamondre Stevenson, Oklahoma Kylin Hill, Mississippi State Jermar Jefferson, Oregon State Jarret Patterson, Buffalo Chuba Hubbard, Oklahoma State Demetric Felton, UCLA Khalil Herbert, Virginia Tech Chris Evans, Michigan

Récepteurs larges

Tylan Wallace, État de l’Oklahoma Amon-Ra St.Brown, USC Dazz Newsome, Caroline du Nord Seth Williams, Auburn Tamorrion Terry, État de Floride Sage Surratt, Wake Forest Marlon Williams, UCF Jaelon Darden, Texas du Nord Ihmir Smith-Marsette, Iowa Damonte Coxie, Memphis Shi Smith, Caroline du Sud Cornell Powell, Clemson

Extrémités serrées

Brevin Jordan, Miami Kenny Yeboah, Ole Miss Nick Eubanks, Michigan Miller Forristall, Alabama

Tacles offensifs

James Hudson, Cincinnati

Gardes / centres

Trey Smith, Tennessee Deonte Brown, Alabama Drake Jackson, Kentucky

Tacles défensifs

Jay Tufele, USC Tyler Shelvin, LSU Daviyon Nixon, Iowa Tommy Togiai, État de l’Ohio Jaylen Tywman, Pittsburgh Marvin Wilson, État de Floride Marlon Tuipulotu, USC Darius Stills, Virginie-Occidentale Tedarrell Slaton, Floride

Edge rushers

Quincy Roche, Miami Chris Rumph II, Duke Hamilcar Rashed Jr., Oregon State Adetokunbo Ogundeji, Notre Dame Jonathon Cooper, Ohio State Rashad Weaver, Pittsburgh

Secondeurs

Cameron McGrone, Michigan Jabril Cox, LSU Charles Snowden, Virginie Tony Fields, Virginie-Occidentale Garrett Wallow, TCU Paddy Fisher, Northwestern

Cornerbacks

Shaun Wade, État de l’Ohio Israël Mukuamu, Caroline du Sud Thomas Graham Jr., Oregon Shakur Brown, État du Michigan

Sécurités

Hamsah Nasirildeen, Florida State Paris Ford, Pittsburgh Richard LeCounte III, Georgia Ar’Darius Washington, TCU Jamar Johnson, Inidana Caden Stearns, Texas James Wiggins, Cincinnati Reed Blankenship, Middle Tennessee State Talanoa Hufanga, USC Tyree Gillespie, Missouri