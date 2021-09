NFL ‘Fan Pass’ se lance dans la Rocket League, le mode Gridiron revient

La NFL est de retour ce week-end, ce qui est une excellente nouvelle, sauf si vous êtes un fan des Chicago Bears basé au Royaume-Uni qui doit rester éveillé jusqu’à 1 heure du matin pour regarder Andy Dalton QB avant le futur visage de la franchise. C’est peut-être un cas assez particulier, mais le fait est que le mastodonte sportif est sur le point de démarrer, vous pouvez donc compter sur de nombreux liens et promotions.

Celui qui fait un retour est dans Ligue des fusées. Pour commencer avec les cadeaux, à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 15 septembre, nous pourrons revenir au mode à durée limitée « Gridiron ». Si vous vous souvenez de cela de l’année dernière, c’est un mode original où le ballon colle à votre voiture et vous devez charger dans le but avant que quelqu’un ne l’attrape. C’est ok, et c’est sans aucun doute très amusant si vous jouez avec des copains.

Il y aura également des défis sur le thème de la NFL à relever, qui vous permettront d’obtenir un NFL Topper et un NFL Boost.

Passant aux options payantes, le jeu aura le « NFL Fan Pass » que vous achetez pour 1 000 crédits uniques dans le jeu. Une fois la mise à jour en ligne, vous obtiendrez dès le départ « de nouvelles décalcomanies Dominus animées des 32 équipes de la NFL et la nouvelle finition de peinture Pigskin » ; il y aura des éléments supplémentaires ajoutés au cours de la saison, dont certains sont répertoriés ci-dessous.

Action de grâces

32 décalcomanies Octane d’équipe NFL 32 bannières de joueurs d’équipe NFL 32 antennes d’équipe NFL

Super Bowl LVI

32 décalcomanies NFL Team Fennec 32 décalcomanies NFL Team Breakout 32 NFL Team Helmet Toppers

Faites-nous savoir si vous prévoyez de vous lancer dans l’une des options NFL gratuites ou payantes de Rocket League ce week-end !