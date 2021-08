NFL Future Bets, Windy City’s Fields et le dernier drame d’ESPN

Bill Simmons de The Ringer est rejoint par la légende de la radio new-yorkaise Mike Francesa pour parler un peu des Red Sox et des Yankees avant de parcourir certains de leurs futurs paris préférés sur la NFL. Ensuite, Bill discute avec Jason Goff d’un éventuel échange Ben Simmons-Zach LaVine avant de discuter des Bears de Chicago et de leur recrue QB Justin Fields. Enfin, Bill discute avec le journaliste Jim Miller de l’année mouvementée d’ESPN, des dernières nouvelles sur Rachel Nichols, de l’avenir d’ESPN, de son évolution au fil des ans, et plus encore.

Hôte : Bill Simmons

Invités : Mike Francesa, Jason Goff, Jim Miller

Producteur : Kyle Chrichton

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS